Arabada çocuk güvenliği nasıl sağlanır?
İşte çocukların güvenliği için araç içinde dikkat edilmesi gereken şeyler...
1- Çocuğun boyuna, kilosuna, ve göre bir koltuk alın.
2- 12 yaşından küçük çocukları kesinlikle önde oturmasına izin vermeyin.
Herhangi bir kaza durumunda hava yastığıyla boğulma ya da camdan fırlama yaşanabilir.
3- Oto koltuk kemerinin bağlı olduğundan emin olun.
4- Kısa bir süreliğine olsa dahi sakın çocuğunuzu arabada bırakmayın!
5- Sürücünün dikkat noktası elbette yol olmalı.
Sürekli dikiz aynasından bebeğe bakmak dikkat dağıtacağından dolayı ayrıca bebek izleme aynası alınmalı.