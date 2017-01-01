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Arabada çocuk güvenliği nasıl sağlanır?

  • İşte çocukların güvenliği için araç içinde dikkat edilmesi gereken şeyler...

  • 1- Çocuğun boyuna, kilosuna, ve göre bir koltuk alın.

  • 2- 12 yaşından küçük çocukları kesinlikle önde oturmasına izin vermeyin.

  • Herhangi bir kaza durumunda hava yastığıyla boğulma ya da camdan fırlama yaşanabilir.

  • 3- Oto koltuk kemerinin bağlı olduğundan emin olun.

  • 4- Kısa bir süreliğine olsa dahi sakın çocuğunuzu arabada bırakmayın!

  • 5- Sürücünün dikkat noktası elbette yol olmalı.

  • Sürekli dikiz aynasından bebeğe bakmak dikkat dağıtacağından dolayı ayrıca bebek izleme aynası alınmalı.