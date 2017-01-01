Apple üç yeni telefonla rakiplerini sollayacak!

Apple'ın önümüzdeki eylül ayında üç yeni iPhone duyurması bekleniyor. Yayınlanan raporlara göre bu iPhone modellerinin üçü de tam ekranlı olacak. Bazı kaynaklar ise daha geliştirilmiş TrueDepth kamera sisteminin piyasayı yönlendireceğini iddia ediyor. İşte Apple'ın yeni bombaları hakkındaki detaylar...
Bu sene iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile ses getiren Apple iPhone fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor! Peki ama neden?
Apple bu yıl üç bomba telefonla birden geliyor. iPhone X2 Plus, iPhone X 2 ve Face ID'li LCD iPhone...
Özellikleri henüz belli olmayan iPhone X2'nin 999 dolardan başlayan fiyatlarla satılacağını düşünülürken, iPhone X2 Plus'ın ise fiyatıyla ilgili henüz bir tahmin bile yok.
LCD iPhone modelinin fiyatının ise 700 ila 800 dolar seviyelerinde olması bekleniyor. Ekranında LCD paneli olacağı için fiyatı normal iPhone X'lere göre daha düşük olacak.
Bu arada beklenen satışı gerçekleştiremediği için Apple, Türkiye'de 6 bin TL seviyelerinden satılan iPhone X'lerin üretimini de durduruyor! Yeni iPhone'ların gelmesiyle birlikte iPhone 8'lerin fiyatları da 200 dolar birden düşecek!