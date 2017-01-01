Ankara'da 23 sene sonra Gökçek'siz dönem...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada istifa edeceğini duyurdu. Gökçek Twitter'dan şu mesajı paylaştı: "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir görüşme yaptık. İnşallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim."
İşte Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki seçim serüveni:
1994 YEREL SEÇİMLERİ - 27 Mart Yerel Seçimleri’nde sonuçlar ilk açıklandığında SHP’nin Ankara adayı Korel Göymen ipi göğüslemişti. O seçimde Refah Partisi’nden aday olan Melih Gökçek Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Oylar yeniden sayıldı, seçimi Gökçek'in kazandığı açıklandı.
1994 seçimlerinde 393 bin 579 oy alan Gökçek’e karşı, rakibi 387 bin 189 oyda kaldı. Gökçek 6 bin 390 oy farkla ilk kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
1999 SEÇİMLERİ - 1999'da tekrar birleşen SHP ve CHP'nin, CHP çatısı altındaki adayı Murat Karayaçın'dı. CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen ise bu kez DSP'ye geçip Büyükşehir'e aday oldu, 'sosyal demokratların bölünmüşlüğü' seçim öncesi tartışma konusu oldu. Seçim yarışını göğüsleyen Melih Gökçek'di. Oy oranını 33.79'a yükselten Gökçek, Ankara tarihinde ilk kez iki dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen kişi oldu.
Aynı seçimde CHP'nin adayı Murat Karayalçın yüzde 31.95, DSP'nin adayı Doğan Taşdelen yüzde 10.58 oy oranına ulaştı.
2004 SEÇİMLERİ - AK Parti adayı Melih Gökçek'in karşısında bu kez SHP adayı Murat Karayalçın, CHP adayı Yılmaz Ateş vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Gökçek, 3'üncü dönem seçilen ilk büyükşehir başkan oldu. Oylarını yaklaşık yüzde 55'e çıkarttı. Karayalçın yüzde 20.99 oy oranında kaldı.
Gökçek, seçim öncesi vaatlerinde Ankara'nın dört ana girişine dört heykel dikeceğini açıklamıştı.Konya Yolu'nda Semazen heykeli, İstanbul yolunda Fatih Sultan Mehmet heykeli ve Eskişehir yolunda da Nasrettin Hoca heykeli yaptıracağını vaat etmişti.
2009 SEÇİMLERİ - AK Parti adayı Melih Gökçek'in karşısında bu kez CHP adayı Murat Karayalçın ile MHP adayı Mansur Yavaş vardı. Gökçek yüzde 38.47, Murat Karayalçın yüzde 31.50 oy aldı. Seçimde büyük bir sürprize imza atan Mansur Yavaş yüzde 26.90 oy oranına ulaştı. Melih Gökçek, 4. kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.
2014 SEÇİMLERİ - Ankara çok gergin bir seçim yarışına sahne oldu. Yüzde 44.61 oy oranına ulaşan Gökçek, yüzde 43.83 oy olan CHP adayı Mansur Yavaş'ı kıl payı farkla geçerek 5. kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.
Seçimde MHP adayı Mevlüt Karakaya yüzde 7.88 oy aldı. Büyük tartışmalara sahne olan seçimin ardından CHP, oyların yeniden sayılmasını, iptal edilen oyların da tekrar değerlendirilmesini istedi, birleştirme tutanaklarına itiraz etti. YSK'dan ise CHP'nin Ankara itirazına ret geldi.