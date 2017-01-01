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Amatör fotoğrafçının başına çok ilginç bir olay geldi!

  • Başından geçen sıra dışı olayı Boredpanda'da paylaşan Martijn van Oers, ikinci el eşyaların satıldığı bir dükkandan 1929 senesinden kalma Zeiss Ikon 520/2 marka bir fotoğraf makinesi satın aldı.

  • Antika makinenin film haznesini açtığında gözlerine inanamadı, çünkü makinenin içinde negatif halde kullanılmamış bir film duruyordu.

  • Merakla negatif filmleri banyodan geçiren adam gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

  • Negatifleri taranan filmden 4 tane fotoğraf çıktı.

  • Bu fotoğrafların üçünde bir kadın görünürken...

  • Diğerinde ise omzunda kamera çantası olan yaşlı bir adamın olduğu görünüyor.

  • O senelerde böyle bir kameraya herkes sahip olamıyordu.

  • Martijn'in tahminine göre fotoğraflar bir gezi sırasında çekilmiş.

  • Fotoğrafları Facebook hesabına yükleyen fotoğrafçı, bir kullanıcından mesaj aldı.

  • Fotoğrafların çekildiği mekanın oturduğu yere çok benzediğini söyleyen kişi, Google Haritalardan o yerin fotoğrafını paylaştı.

  • Fotoğrafların Fransa'nın güneybatısında bulunan İparralde'de (Kuzey Bask) ülkesinde bulunan Biarritz şehrinde çekildiği ortaya çıktı.