Amatör fotoğrafçının başına çok ilginç bir olay geldi!
Başından geçen sıra dışı olayı Boredpanda'da paylaşan Martijn van Oers, ikinci el eşyaların satıldığı bir dükkandan 1929 senesinden kalma Zeiss Ikon 520/2 marka bir fotoğraf makinesi satın aldı.
Antika makinenin film haznesini açtığında gözlerine inanamadı, çünkü makinenin içinde negatif halde kullanılmamış bir film duruyordu.
Merakla negatif filmleri banyodan geçiren adam gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Negatifleri taranan filmden 4 tane fotoğraf çıktı.
Bu fotoğrafların üçünde bir kadın görünürken...
Diğerinde ise omzunda kamera çantası olan yaşlı bir adamın olduğu görünüyor.
O senelerde böyle bir kameraya herkes sahip olamıyordu.
Martijn'in tahminine göre fotoğraflar bir gezi sırasında çekilmiş.
Fotoğrafları Facebook hesabına yükleyen fotoğrafçı, bir kullanıcından mesaj aldı.
Fotoğrafların çekildiği mekanın oturduğu yere çok benzediğini söyleyen kişi, Google Haritalardan o yerin fotoğrafını paylaştı.
Fotoğrafların Fransa'nın güneybatısında bulunan İparralde'de (Kuzey Bask) ülkesinde bulunan Biarritz şehrinde çekildiği ortaya çıktı.