Alabaş kanserden koruyor!

Yurt dışında (Kohlrabi) adıyla bilinen Alabaş, semt pazarlarında ve marketlerde yeşil ve mor renkte satılan şifalı bir sebze.
Avrupa’da çok tüketilen ve oldukça değerli olan Alabaş sebzesi vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin ve kalorisi çok düşüktür.
Semt pazarlarında tanesi 3 lira, 2 tanesi5 liradan satılan bu değerli sebzeyi 1 kere olsun mutlaka deneyin.
Türkiye'de yeni yeni keşfedilen bu sebze, turpgillerden mor ve açık yeşil olmak üzere iki rengi bulunuyor.
Ayrıca lezzetiyle de turpa benziyor. Fakat turp gibi ağır kokusu ve tadı olmayan bol sulu bir sebzedir.
Alabaş, lifli bir yapıya sahiptir ve vitamin, mineral değerleri bakımından zengin bir sebzedir.
Alabaşın, hem yaprakları hem yumrusu yeniliyor.
Alabaş, antioksidan özelliği ile yüksek miktarda A, B1, B2, B3, B6, C vitamini, demir, kalsiyum, fosfor ve potasyum içeriyor.
Başta bağırsak kanseri olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruyucu özelliği bulunuyor.
Amerika ile Orta ve Kuzey Avrupa’da yaygın olarak üretilen Alabaş (Kohlrabi) Türkiye’de daha çok Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetiştiriliyor.
Yumru şeklinde olan Alabaşın pek çok yemeği yapılıyor. Etli ve zeytinyağlı dolmasının yanında çorbasını da yapabilirsiniz.
Çeşitli salatalarda kullanabilirsiniz. İri ve kalın yapraklarından sarma yapılabiliyor, hatta ayıklayıp elma gibi yiyebilirsiniz. Doyurucu ve lifliözelliğinden dolayı diyetlerde rahatlıkla tüketiliyor.
Alabaş güçlü bir antioksidan olduğu için kansere karşı koruyucu özelliği var. Başta akciğer ve kalın bağırsak kanseri olmak üzere bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltıyor. Tansiyonu dengeliyor, yüksek tansiyona iyi geliyor.
Yüksek oranda demir içeriyor. İçerdiği demir sayesinde kansızlığa iyi geliyor. Nefes darlığı ve astıma iyi geliyor. Kalp ve dolaşım hastalıklarından koruyor.
Suyu öksürük ve bronşite iyi geliyor. Böbrek taşı oluşumunu azaltıyor ve böbrek taşı düşürmede etkili. Gözlerde katarakt oluşumunu önlüyor ve katarak tedavisinde oldukça etkili. Safra kesesinde oluşan taşların düşmesine yardımcı oluyor. Emziren ve sütü az olan annelerin sütünü çoğaltıyor.
Kalorisi son derece düşük ve lifli bir sebze olduğu için zayıflamaya yardımcı oluyor. Sinir sistemi hastalıklarını tedavi edici özelliği bulunuyor. Hamile kadınların spina bifida (omurganın bir yanının açık olması) hastalığı taşıyan çocuk doğurma rizikosunu en aza indiriyor.
Not: Diğer turpgillerde olduğu gibi alabaş da vücuttaki iyot emilimini azaltıyor. Bu yüzden haftada 3-4 defadan fazla tüketmek istiyorsanız, iyot bakımından zengin beslenmeniz ya da iyotlu tuzlar kullanarak iyot desteği almanız gerekiyor. Aksi taktirde tiroid sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.