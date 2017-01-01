Ağız kokusundan kurtulmak istiyorsanız detoks yapın!

Sabahın erken saatlerinde çoğu insan ağız kokusu yaşar. Bunun sebebi ağzın bakteri ve mikroorganizmalar içermesidir. Bu bakterilerin bazıları sağlığa faydalıyken bazıları değildir.
Faydalı olan bakteriler probiyotikler olarak bilinirler; diş ve diş etlerini korur. Bununla birlikte diş eti iltihabı, plak oluşumunu ve en yaygın olarak kötü nefes gibi problemlere sebep olabilecek kötü bakterileri de vardır.
Diş Hekimi Pertev Kökdemir, ağzı bu bakteri ve toksinlerden kurtarmak için detoks yöntemlerinden faydalanabileceğini belirtiyor. İşte Kökdemir'in önerdiği 8 detoks yöntemi:
Çay ağacı yağı - Günlük olarak diş ipi kullanmak, ağzı sağlıklı tutmanın en iyi yoludur. Bu işlemi bir adım ileri taşımak için diş ipine biraz çay ağacı yağı ekleyin. Yağ, bakterileri azaltan doğal dezenfektan görevi görür. Aynı zamanda diş eti iltihabını ve diş eti kanamasını azaltmaya yardım eder.
Yeşil çay - "Yeşil çay içmenin tüm avantajlarını sıralamak için bir kitap bile yetmez" diyen Kökdemir, düzenli yeşil çay tüketiminin diş ve diş etlerinin sağlıklı olmasını sağladığını söylüyor. Yeşil çayın içeriğindeki katesin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olur.
Neem yağı - Neem yağı, ağızdaki enfeksiyonları temizlemek için kullanılan en eski ilaçlardandır. Hoş bir tadı olmayan neem yağının iyileştirme kabiliyeti yüksektir ve kötü bakterileri ağızdan uzak tutar.
Camu Camu (Kamu Kamu) - Amazon'da yetişen Camu Camu meyvesi, C vitamininin en iyi kaynaklarındandır. Süper meyve olarak da bilinen Camu Camu'nun bir çay kaşığı 200 mg'dan fazla C vitamini içerir. C vitamininin bilinen faydalarından biri de diş eti kanaması ve diş iltihabını azaltmasıdır.
Oral probiyotikler - Probiyotikler, ağız sağlığı için yararlıdır ve günlük olarak kullanılabilecek oral probiyotikler bulunur. Ağızda biriken iyi bakteriler kötü bakterilere karşı savunmayı artırır.
Dil fırçalama - Dil fırçalama tekniği Ayurvedik tıpta yüzyıllardır bilinir ve bakteri, gıda maddeleri, ölü hücreler ve mantarların temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda bakterileri ağızdan uzaklaştırmanın en kolay ve hızlı yoludur.
Doğal diş macunu - Kimyasallar dolu diş macunu probiyotikleri ağızdan uzaklaştırarak ağız sağlığına zarar verir. Bu nedenden nane, okaliptüs, meyan kökü ve karanfil gibi doğal tazeleyiciler içeren diş macunlarını tercih etmek önemlidir. Florür, triklosan, sodyum hidroksit, sodyum lauril sülfat ve diğer kimyasalları içeren diş macunlarını tercih etmemek sağlık açısından önemlidir.
Yağ çekme - Ağzı detoks yapmanın kolay ve basit bir diğer yolu da yağ çekme yöntemidir. Bu yöntem sevilen yağlardan biriyle taze nefes alabilmek için yapılır. Yağlar dişlerin beyazlamasına ve toksinsiz bir ağza kavuşmaya yardımcı olur. Aynı zamanda diş eti iltihabını ve boşluklara neden olan zararlı Streptococcus mutans bakterilerini azaltır. Bu işlem için en uygun yağ ise hindistan cevizi yağıdır.