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Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün

  • Kilis-İslahiye-Hatay hudut hattı istikametine yönlendirilen ve çoğunluğu tanklardan oluşan askeri araçlar, sınırda belirlenen bölgelere konuşlandırıldı. Tankların namluları ise Suriye'ye çevrildi.

  • Hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan harekat kapsamında çeşitli birliklerden Kilis'e tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı devam ediyor.

  • Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırdaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı.

  • Başbakan Yıldırım, askerin saat 11.05'te Kilis'in Gülbaba köyünden sınırı geçtiğini belirtti.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu güçleriyle beraber Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya karşı kara harekatını başlattı.

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