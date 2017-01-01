Afrin’deki Mehmetçiklerin hamile eşlerine anlamlı hediye

Antalya'da 2 dönüm serada 'örtü altı can erik' üretiminin ilk hasadı gerçekleştirildi. Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerle gurur duyduklarını belirten çiftçi Cengiz Avcı, Afrin bölgesinde bulunan askerlerin hamile eşlerine istemeleri halinde kilosu 500 lira olan eriği ücretsiz göndereceklerini söyledi.
Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde çiftçilik yapan 48 yaşındaki Cengiz Avcı, 2 dönüm plastik serada bu yılın ilk örtü altı can eriğini 14 Şubat'a yetiştirdi.
Her sabah Ziraat Mühendisi kızı Merve ile seraya gelen Cengiz Avcı, ağaçların durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. 7 yıl önce seraya 260 adet erik ağacı diktiğini ve 3 yıl içinde verim almaya başladığını kaydeden Cengiz Avcı, bu yıl ise geçtiğimiz yıla oranla 15 gün daha erik yetiştirmeyi başardığını dile getirdi.
Bu yıl havanın sıcak geçmesi, kullandıkları biyolojik ürünler ve yeni bir budama şekli ve ısıyı arttırmasıyla daha erken erik ürettiğini kaydeden Avcı, Hayvansal gübreler kullanıyoruz. Zararlılarla biyolojik olarak mücadele ediyoruz. Çiçekleri ise arılarımız döllüyor. dedi.
Ardından sözlerine, Havaların sıcak gitmesi nedeniyle erken uyanan ağaçta oluşan ilk çiçeklerde meyve tutturmayı başardık. Meyvenin arkasında binlerce çiçek geliyor. Yedi veren ağaç gibi oldu. 3 periyot halinde bir meyve yetişecek ifadelerini ekledi.
Kış mevsiminde dalından eriğe talebin çok fazla olduğunun altını çizen Cengiz Avcı, Talep çok fazla. Sosyal medyadan ilgi var. 50 ve 100 gram olarak isteyenler var. Kilosunu 500 liradan satıyoruz. Tane olarak isteyenler var. Fırsatçılık yapmıyoruz. şeklinde konuştu.
Gereken neyse yardımcı oluyoruz. Özellikle hamile bayanlar büyük ilgi gösteriyor. Fiyat yüksek diye tepki verenler de var. Bir kilogram içinde 50-60 adet erik olur. İlk hasadımızda 150 kilogram erik bekliyorum. Havalar ısındıkça daha çok erik toplarız dedi.
Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikleri de unutmayan Avcı, Askerlerimizle gurur duyuyoruz. Biz de gitmek istiyoruz. Elimizden fazla bir şey gelmiyor. Ama yapabileceğim tek şey Afrin bölgesinde görev yapan askerlerimizin hamile eşlerine bize ulaşmaları halinde eriklerimden ücretsiz göndereceğim diye konuştu.