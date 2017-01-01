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Afrin harekatından tarihi kareler

  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla saat 17.00'den itibaren harekata başladı.

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