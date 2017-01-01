Adam 2 senedir temizlemediği akvaryumda bakın ne gördü!
Bir adam, balık tankını iki seneden fazla bir süre temizlemedi ve temizlemeye karar verdiğinde taşların arasında garip bir şey fark etti.
Adam taşların arasına baktığında orada bir Bobbit solucanının yaşadığını gördü.
Akvaryumun sahibi; "Kayalarda gizleniyor ve yalnızca geceleri çıkıyor, her şeyi akvaryumdan çıkarmadan yakalamak mümkün değil" dedi.
Katil solucanın 1.2 m uzunluğunda olduğu ortaya çıktı.
Bu solucanlar, bazı durumlarda yaklaşık 3 m boyutlarında büyüyebilir.