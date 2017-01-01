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Adam 2 senedir temizlemediği akvaryumda bakın ne gördü!

  • Bir adam, balık tankını iki seneden fazla bir süre temizlemedi ve temizlemeye karar verdiğinde taşların arasında garip bir şey fark etti.

  • Adam taşların arasına baktığında orada bir Bobbit solucanının yaşadığını gördü.

  • Akvaryumun sahibi; "Kayalarda gizleniyor ve yalnızca geceleri çıkıyor, her şeyi akvaryumdan çıkarmadan yakalamak mümkün değil" dedi.

  • Katil solucanın 1.2 m uzunluğunda olduğu ortaya çıktı.

  • Bu solucanlar, bazı durumlarda yaklaşık 3 m boyutlarında büyüyebilir.