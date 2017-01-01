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İslam
ABD son 10 senede İsrail'e ne kadar yardım yaptı?
ABD'nin Filistin'e ekonomik yardımları, Başkan Trump yönetiminin ilk yılında son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Peki son 10 yılda ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımlar ne kadarı buldu?
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