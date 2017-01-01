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ABD son 10 senede İsrail'e ne kadar yardım yaptı?

  • ABD'nin Filistin'e ekonomik yardımları, Başkan Trump yönetiminin ilk yılında son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Peki son 10 yılda ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımlar ne kadarı buldu?

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