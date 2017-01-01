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Lüks otomobillere sıra dışı renkler

  • Lüks otomobilleri kullanıcılarının sıradışı boyalar kullanarak getirdikleri son haller.

Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

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