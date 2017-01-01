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6 ayını harcayıp Sibirya halkını fotoğrafladı

  • Alexander Khimushin, dokuz sene önce sırt çantasını alıp dünyayı keşfetmek için 84 ülkeyi ziyaret etti.Fotoğrafçı, üç sene önce dünyadaki çeşitli güzelliklerin yanı sıra sıradan insanların portrelerini kadrajına aldı.

  • Khimushin, kültür ve geleneklerin yaşatıldığı uzak ülkelerideki dünyanın dört bir yanındaki insanların portrelerini çizdi. Son 6 ay içinde de Sibirya halkının fotoğraflarını çekti ve ortaya muazzam bir görüntü ortaya çıktı.

  • İşte fotoğrafçı Khimushin'ın Sibirya'da çektiği karelerden bazıları...