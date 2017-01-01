6 ayını harcayıp Sibirya halkını fotoğrafladı

Alexander Khimushin, dokuz sene önce sırt çantasını alıp dünyayı keşfetmek için 84 ülkeyi ziyaret etti.Fotoğrafçı, üç sene önce dünyadaki çeşitli güzelliklerin yanı sıra sıradan insanların portrelerini kadrajına aldı.
Khimushin, kültür ve geleneklerin yaşatıldığı uzak ülkelerideki dünyanın dört bir yanındaki insanların portrelerini çizdi. Son 6 ay içinde de Sibirya halkının fotoğraflarını çekti ve ortaya muazzam bir görüntü ortaya çıktı.
İşte fotoğrafçı Khimushin'ın Sibirya'da çektiği karelerden bazıları...