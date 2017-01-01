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İslam
6 ay uğraşıp muhteşem bir ağaç ev yaptılar!
ABD'nin Idaho eyaletinin ufak bir şehri olan Sandpoint'te yaşayan iki arkadaş, bir ağacın gövdesini temel olarak kullanarak 6 ayda muhteşem bir ev inşa etti.
İşte o evin aşamaları...