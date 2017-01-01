-50 derecede yaşıyorlar!
Dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Yamal-Nenets'de yaşayan göçebe kabilenin hayatına dair fotoğraflar yayınlandı.
Dondurucu soğuklardan korunmak için ren geyiği ile beslenen kabile her sene el yapımı ahşap kızaklarla bin 700 km yol katediyor.
Myheritage'den kameraman ve fotoğrafçılar bu kabilenin yaşantısını belgesel haline getirebilmek için 6 ay onlarla beraber yaşamış.
Toplam nüfusu yaklaşık 10 bin olan Nenetlerin 300 bin ren geyiği bulunuyor.
Nenet kabilesi göç için Ob nehrinin donmuş suları üzerindeki doğal göç yollarını izliyor.
Dünyanın ucu anlamına gelen Yamal-Nenet bölgesi kışın -50 dereceye kadar soğuyor.
Bölge halkı binlerce senedir göçebe geleneklerine bağlı olarak yaşıyor.
Dondurucu soğuktan korunmak için ren geyiklerinden elde ettikleri kürklerden kıyafetler yapıyorlar.