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-50 derecede yaşıyorlar!

  • Dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Yamal-Nenets'de yaşayan göçebe kabilenin hayatına dair fotoğraflar yayınlandı.

  • Dondurucu soğuklardan korunmak için ren geyiği ile beslenen kabile her sene el yapımı ahşap kızaklarla bin 700 km yol katediyor.

  • Myheritage'den kameraman ve fotoğrafçılar bu kabilenin yaşantısını belgesel haline getirebilmek için 6 ay onlarla beraber yaşamış.

  • Toplam nüfusu yaklaşık 10 bin olan Nenetlerin 300 bin ren geyiği bulunuyor.

  • Nenet kabilesi göç için Ob nehrinin donmuş suları üzerindeki doğal göç yollarını izliyor.

  • Dünyanın ucu anlamına gelen Yamal-Nenet bölgesi kışın -50 dereceye kadar soğuyor.

  • Bölge halkı binlerce senedir göçebe geleneklerine bağlı olarak yaşıyor.

  • Dondurucu soğuktan korunmak için ren geyiklerinden elde ettikleri kürklerden kıyafetler yapıyorlar.