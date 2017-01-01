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İslam
5 metrelik zürafayı böyle devirdiler
Botsvana Ulusal Parkı'nda çekilen karelerde, 2 aslanın, 5 metre boyundaki bir zürafayı avlamaya çalıştığı görülüyor. Mücadele zürafanın yere yıkılmasıyla bitiyor.
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