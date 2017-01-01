-45 derecede 16 gün kaldı! Bakın ne için...
BBC belgeseli için İngiliz fotoğrafçı Timothy Allen, yeryüzünün en soğuk bölgesine gitti.
Rusya'nın özerk bölgesi olan Yamalo-Nenets'te yaşayan göçebe kabilenin hayatını fotoğrafladı.
Timothy Allen, her yıl, el yapımı ahşap kızaklarla bin 800 kilometre yol kat eden kabilenin yaşantısını fotoğrafladı. Dondurucu soğuklardan korunmak için ren geyiği ile besleniyorlar.
"Dünyanın ucu" anlamına gelen Yamalo-Nenets bölgesinde kış aylarında hava sıcaklığı -50 dereceye kadar soğuyor.