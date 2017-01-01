Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

-45 derecede 16 gün kaldı! Bakın ne için...

  • BBC belgeseli için İngiliz fotoğrafçı Timothy Allen, yeryüzünün en soğuk bölgesine gitti.

  • Rusya'nın özerk bölgesi olan Yamalo-Nenets'te yaşayan göçebe kabilenin hayatını fotoğrafladı.

  • Timothy Allen, her yıl, el yapımı ahşap kızaklarla bin 800 kilometre yol kat eden kabilenin yaşantısını fotoğrafladı. Dondurucu soğuklardan korunmak için ren geyiği ile besleniyorlar.

  • "Dünyanın ucu" anlamına gelen Yamalo-Nenets bölgesinde kış aylarında hava sıcaklığı -50 dereceye kadar soğuyor.

ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

Son Eklenen Haberler

Oğlunun silah arkadaşına bu soruyu sorunca... Gözyaşlarına boğuldular
  1. Oğlunun silah arkadaşına bu soruyu..
  2. Fikret Orman: Maç ertelensin
  3. Masonlar isyan etti: Artık yeter!
  4. ABD'de yeni karar... Hükümet açıldı...
  5. Katil Başbakan polis tarafından..
  6. AB'den Afrin açıklaması: Kınıyoruz
  7. Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar
  8. Özçekim yapacaktı... Tren çarptı...
  9. ABD'den Türkiye ve Tillerson açıklaması
  10. Hamaney'e bunu dediği için tutuklandı
  11. New York borsası artışla açıldı
  12. 6 aylık bebeğe hayat verdi
  13. AB'den flaş Karabağ açıklaması
  14. Türk Hava Yolları yeni rekor kırdı
  15. Katil Esed rejimi kana doymuyor
  16. Türk jetleri böyle vurdu! Yeni..
  17. Malatya merkezli FETÖ operasyonuna 8..
  18. Teröristler jetlerden kaçamadı
  19. Katiller bomba yağdırmaya devam ediyor
  20. Rusya'dan yeni hamle... Tam 7,1 milyar..