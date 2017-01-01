4 kat daha ucuz! Peynir ekmek gibi sattı!
İki sene önce Çin'de tanıtılan Landwind X7, bir süre gündemi meşgul etmişti.
Range Rover Evoque ile neredeyse birebir görünen modelle ilgili Land Rover'ın açtığı davada ise illegal bir durum olmadığı belirtildi ve dava düştü.
Bunun üzerine Landwind X7, geçtiğimiz sene satışa çıkmıştı. Range Rover Evoque görünümlü Landwind X7, satış patlaması yaptı.
Çinli yetkililer, satışlardan oldukça memnun olduklarını belirtirken, modellerinin başarısının sırrını komplike bir otomobil olmasına borçlu olduğunu söylüyor.
Büyük bir cam tavana sahip X7, ısıtmalı deri koltuklara, 8 hoparlörlü ses sistemine, lastik basınç uyarı ekranına ve şerit takip uyarı sistemine sahip.
Range Rover Evoque'un Türkiye satış fiyatı, 2017 itibarıyla 400 bin ila 500 bin TL arasında seyrediyor.