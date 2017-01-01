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4 kat daha ucuz! Peynir ekmek gibi sattı!

  • İki sene önce Çin'de tanıtılan Landwind X7, bir süre gündemi meşgul etmişti.

  • Range Rover Evoque ile neredeyse birebir görünen modelle ilgili Land Rover'ın açtığı davada ise illegal bir durum olmadığı belirtildi ve dava düştü.

  • Bunun üzerine Landwind X7, geçtiğimiz sene satışa çıkmıştı. Range Rover Evoque görünümlü Landwind X7, satış patlaması yaptı.

  • Çinli yetkililer, satışlardan oldukça memnun olduklarını belirtirken, modellerinin başarısının sırrını komplike bir otomobil olmasına borçlu olduğunu söylüyor.

  • Büyük bir cam tavana sahip X7, ısıtmalı deri koltuklara, 8 hoparlörlü ses sistemine, lastik basınç uyarı ekranına ve şerit takip uyarı sistemine sahip.

  • Range Rover Evoque'un Türkiye satış fiyatı, 2017 itibarıyla 400 bin ila 500 bin TL arasında seyrediyor.