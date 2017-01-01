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26 sene uğraştılar! Bakın neden...

  • Hindistan'da 1991 senesinde çorak bir araziyi satın alan Pamela Gale ve Anil Malhotra çifti, seneler içinde büyük emek verdikleri araziyi kocaman bir yağmur ormanına çevirdi.

  • Büyük bir özveriyle 26 sene boyunca çalışan çiftin araziyi satın aldıklarındaki hali bu şekildeydi.

  • Bir zamanlar pirinç, kahve, kakule gibi gıdaların yetiştiği bu bölge, zamanla bakıma terk edilerek çoraklaşmış, üzerinde bitkilerin yetişmediği bir hale gelmişti.

  • Ardından ikili, çorak araziyi vahşi hayvanlarla birlikte yaşadıkları büyük bir orman haline getirmeyi başardı.

  • Şimdi ise o çorak arazi yerini yemyeşil bir alana bıraktı.

  • Gale ve Malhotra çifti sayesinde yeniden yeşertilen bölgede 60’tan fazla ağaç türü yer alıyor.

  • Fillerden kaplanlara kadar pek çok farklı canlı bu yeni, uçsuz bucaksız cennette özgürce dolaşabiliyor.