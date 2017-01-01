26 sene uğraştılar! Bakın neden...
Hindistan'da 1991 senesinde çorak bir araziyi satın alan Pamela Gale ve Anil Malhotra çifti, seneler içinde büyük emek verdikleri araziyi kocaman bir yağmur ormanına çevirdi.
Büyük bir özveriyle 26 sene boyunca çalışan çiftin araziyi satın aldıklarındaki hali bu şekildeydi.
Bir zamanlar pirinç, kahve, kakule gibi gıdaların yetiştiği bu bölge, zamanla bakıma terk edilerek çoraklaşmış, üzerinde bitkilerin yetişmediği bir hale gelmişti.
Ardından ikili, çorak araziyi vahşi hayvanlarla birlikte yaşadıkları büyük bir orman haline getirmeyi başardı.
Şimdi ise o çorak arazi yerini yemyeşil bir alana bıraktı.
Gale ve Malhotra çifti sayesinde yeniden yeşertilen bölgede 60’tan fazla ağaç türü yer alıyor.
Fillerden kaplanlara kadar pek çok farklı canlı bu yeni, uçsuz bucaksız cennette özgürce dolaşabiliyor.