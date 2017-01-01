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2018 senesinde soyu tehlikede olan 10 hayvan

  • Ekoloji uzmanlarının yaptığı araştırmalara göre, 2018 senesinde yüzlerce hayvanın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

  • Araştırmacı Shreena Patel, Endonezya'nın nesli tükenmekte olan havyanlar için en kötü ülke olduğunu ve 188 türün kendi topraklarında neslinin tükendiğini belirtti.

  • Patel, bu krizin tüm dünya için bir endişe olduğunu vurguladı.

  • Ekoloji uzmanları, 2018 yılında soyu tükenmek üzere olan hayvanların listesini yayınladı. İşte o hayvanların listesi...

  • Malezya Kaplanı

  • Mevcut nüfus: 250

  • Çinhindi Kaplanı

  • Mevcut nüfus: 350

  • Saola Antilobu

  • Mevcut nüfus: 750

  • Bengal Kaplanı

  • Mevcut nüfus: 2.500

  • Tapanuli Orangutanı

  • Mevcut nüfus: 800

  • Kaplan

  • Mevcut nüfus: 3.890

  • Mavi Balina

  • Mevcut nüfus: 10.000

  • Sumatra Orangutanı

  • Mevcut nüfus: 14.613

  • Hint Fili

  • Mevcut nüfus: 20.000

  • Asya Fili

  • Mevcut nüfus: 50.000'den az

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