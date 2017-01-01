2018 senesinde soyu tehlikede olan 10 hayvan
Ekoloji uzmanlarının yaptığı araştırmalara göre, 2018 senesinde yüzlerce hayvanın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.
Araştırmacı Shreena Patel, Endonezya'nın nesli tükenmekte olan havyanlar için en kötü ülke olduğunu ve 188 türün kendi topraklarında neslinin tükendiğini belirtti.
Patel, bu krizin tüm dünya için bir endişe olduğunu vurguladı.
Ekoloji uzmanları, 2018 yılında soyu tükenmek üzere olan hayvanların listesini yayınladı. İşte o hayvanların listesi...
Malezya Kaplanı
Mevcut nüfus: 250
Çinhindi Kaplanı
Mevcut nüfus: 350
Saola Antilobu
Mevcut nüfus: 750
Bengal Kaplanı
Mevcut nüfus: 2.500
Tapanuli Orangutanı
Mevcut nüfus: 800
Kaplan
Mevcut nüfus: 3.890
Mavi Balina
Mevcut nüfus: 10.000
Sumatra Orangutanı
Mevcut nüfus: 14.613
Hint Fili
Mevcut nüfus: 20.000
Asya Fili
Mevcut nüfus: 50.000'den az