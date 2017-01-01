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2018 Ocak ayı transfer dönemi sona erdi! İşte transferler...

  • 2018 Ocak ayı ara transfer dönemi sona erdi. İşte gerçekleşen transferler...

  • Giroud - Arsenal ======> Chelsea

  • Batshuayi - Chelsea ======> Dortmund

  • Emrah Başsan - Galatasaray ======> Vitoria Setubal

  • Ahmet Musa - Leicester City======> CSKA Moskova (Kiralık)

  • Adis Jahovic - Göztepe ======> Atiker Konyaspor (1.5 milyon Euro)

  • Sturridge - Liverpool ======> West Bromwich Albion Kiralık

  • Vagner Love - Alanyaspor ======> Beşiktaş (Bedel açıklanmadı)

  • Matej Mitrovic - Beşiktaş ======> Club Brugge (Kiralık)

  • Doria - Marsilya ======> Yeni Malatyaspor (Kiralık)

  • Lucas Villafanez - Panathinaikos ======> Alanyaspor (Bedelsiz)

  • Neven Subotic - Borussia Dortmund ======> Saint-Etienne (Bedelsiz)

  • Javier Mascherano - Barcelona ======> Hebei China Fortune (5.5 milyon Euro)

  • Doria - Marsilya ======> Yeni Malatyaspor (Kiralık)

  • Julio Cesar - Benfica ======> Flamengo Bedelsiz

  • Loic Remy - Las Palmas ======> GetafeKiralık

  • Batuhan Karadeniz ======> Sakaryaspor (Geri döndü)

  • Aydın Yılmaz - Kasımpaşa ======> Adana Demirspor

  • Kennedy - Chelsea ======> Newcatle United - Kiralık

  • Robinho - Atletico Mineiro ======> Sivasspor - Bedelsiz

  • Baroni - Gremio ======> Sao Caetano

  • Alexis Sanchez - Arsenal ======> Manchester United - Takas

  • Henrikh Mkhitaryan - Manchester United ======> Arsenal - Takas

  • Robin van Persie - Fenerbahçe ======> Feyenoord - Bedelsiz

  • Orkan Çınar - Beşiktaş ======> Atiker Konyaspor - Kiralık

  • Riad Bajic - Udinese ======> Başakşehir - Kiralık

  • Waris Majeed - Lorient ======> Porto - Kiralık

  • Filip Novak - Midtjylland ======> Trabzonspor - 1.9 milyon TL

  • Theo Walcott - Arsenal ======> Everton (20 milyon Pound) 3.5 yıllık sözleşme

  • Gheorghe Grozav - Karabükspor ======> Bursaspor - Bedelsiz

  • Murat Akın - Sakaryaspor ======> Karabükspor - Bedelsiz

  • Moussa Sow -Al Ahli FC Dubai ======> Bursaspor - Kiralık

  • Murat Hacıoğlu - Çorum Belediyespor ======> Erbaaspor - Bedelsiz

  • Arda Turan - Barcelona ======> Başakşehir - Kiralık

  • Denys Boyko - Beşiktaş ======>Club Brugge - Kiralık

  • Manuel Akanji - Basel ======> Borussia Dortmund - 21.5 milyon Euro

  • Artem Kravets - Dynamo Kiev ======> Kayserispor - Bedelsiz

  • Deniz Yılmaz - Bursaspor ======> Gençlerbirliği - Bedelsiz

  • Yerry Mina - Palmeiras =====> Barcelona - 11.8 milyon euro

  • Tortol Lumanza - Stabaek ====> Osmanlıspor (Bonservissiz)

  • Cedric Bakambu - Villarreal ====> Beijing Guoan - 40+34 milyon euro

  • Mustafa Yatabare - Karabükspor =====> Konyaspor ( Bonservissiz)

  • Bilal Kısa - Bursaspor =====> Akhisarspor (Bonservissiz)

  • Kevin Mirallas - Everton =====> Olympiakos - Bonservissiz

  • Cyle Larin - Orlando City ======> Beşiktaş - Bonservissiz

  • Wendel - Fluminense ======> Sporting Lizbon - 7 milyon euro

  • Philippe Coutinho - Liverpool =====> Barcelona - 120 milyon euro + 40 milyon euro

  • Carlos Tevez - SH Shenhua ======> Boca Juniors - Bonservissiz

  • Ross Barkley - Everton ======> Chelsea - 17 milyon Euro

  • Lucas Lima - Santos ======> Palmeiras - Bedelsiz

  • Engin Baytar - USA Malatya ======> Karadeniz Ereğli Belediyespor

  • Sandro Wagner - Hoffenheim ======> Bayern Munih - 12 milyon Euro

  • Mario Gomez - Wolfsburg ======> Stuttgart - 3.5 milyon Euro

  • Domagoj Vida - Dinamo Kiev ======> Beşiktaş - Bedelsiz

  • Virgil van Dijk - Southampton ======> Liverpool - 85 milyon Euro

  • Adrien Silva - Sporting Lizbon ======> Leicester City - 24.5 milyon Euro

  • Jo - Corinthians ======> Nagoya Grampus - Bilinmiyor

  • Aydın Yılmaz - Kasımpaşa ======> Adana Demirspor - Bedelsiz

  • Jeremy Menez - Antalyaspor ======> Club America - 250 bin Euro

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