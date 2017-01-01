2018 Ocak ayı transfer dönemi sona erdi! İşte transferler...
2018 Ocak ayı ara transfer dönemi sona erdi. İşte gerçekleşen transferler...
Giroud - Arsenal ======> Chelsea
Batshuayi - Chelsea ======> Dortmund
Emrah Başsan - Galatasaray ======> Vitoria Setubal
Ahmet Musa - Leicester City======> CSKA Moskova (Kiralık)
Adis Jahovic - Göztepe ======> Atiker Konyaspor (1.5 milyon Euro)
Sturridge - Liverpool ======> West Bromwich Albion Kiralık
Vagner Love - Alanyaspor ======> Beşiktaş (Bedel açıklanmadı)
Matej Mitrovic - Beşiktaş ======> Club Brugge (Kiralık)
Doria - Marsilya ======> Yeni Malatyaspor (Kiralık)
Lucas Villafanez - Panathinaikos ======> Alanyaspor (Bedelsiz)
Neven Subotic - Borussia Dortmund ======> Saint-Etienne (Bedelsiz)
Javier Mascherano - Barcelona ======> Hebei China Fortune (5.5 milyon Euro)
Doria - Marsilya ======> Yeni Malatyaspor (Kiralık)
Julio Cesar - Benfica ======> Flamengo Bedelsiz
Loic Remy - Las Palmas ======> GetafeKiralık
Batuhan Karadeniz ======> Sakaryaspor (Geri döndü)
Aydın Yılmaz - Kasımpaşa ======> Adana Demirspor
Kennedy - Chelsea ======> Newcatle United - Kiralık
Robinho - Atletico Mineiro ======> Sivasspor - Bedelsiz
Baroni - Gremio ======> Sao Caetano
Alexis Sanchez - Arsenal ======> Manchester United - Takas
Henrikh Mkhitaryan - Manchester United ======> Arsenal - Takas
Robin van Persie - Fenerbahçe ======> Feyenoord - Bedelsiz
Orkan Çınar - Beşiktaş ======> Atiker Konyaspor - Kiralık
Riad Bajic - Udinese ======> Başakşehir - Kiralık
Waris Majeed - Lorient ======> Porto - Kiralık
Filip Novak - Midtjylland ======> Trabzonspor - 1.9 milyon TL
Theo Walcott - Arsenal ======> Everton (20 milyon Pound) 3.5 yıllık sözleşme
Gheorghe Grozav - Karabükspor ======> Bursaspor - Bedelsiz
Murat Akın - Sakaryaspor ======> Karabükspor - Bedelsiz
Moussa Sow -Al Ahli FC Dubai ======> Bursaspor - Kiralık
Murat Hacıoğlu - Çorum Belediyespor ======> Erbaaspor - Bedelsiz
Arda Turan - Barcelona ======> Başakşehir - Kiralık
Denys Boyko - Beşiktaş ======>Club Brugge - Kiralık
Manuel Akanji - Basel ======> Borussia Dortmund - 21.5 milyon Euro
Artem Kravets - Dynamo Kiev ======> Kayserispor - Bedelsiz
Deniz Yılmaz - Bursaspor ======> Gençlerbirliği - Bedelsiz
Yerry Mina - Palmeiras =====> Barcelona - 11.8 milyon euro
Tortol Lumanza - Stabaek ====> Osmanlıspor (Bonservissiz)
Cedric Bakambu - Villarreal ====> Beijing Guoan - 40+34 milyon euro
Mustafa Yatabare - Karabükspor =====> Konyaspor ( Bonservissiz)
Bilal Kısa - Bursaspor =====> Akhisarspor (Bonservissiz)
Kevin Mirallas - Everton =====> Olympiakos - Bonservissiz
Cyle Larin - Orlando City ======> Beşiktaş - Bonservissiz
Wendel - Fluminense ======> Sporting Lizbon - 7 milyon euro
Philippe Coutinho - Liverpool =====> Barcelona - 120 milyon euro + 40 milyon euro
Carlos Tevez - SH Shenhua ======> Boca Juniors - Bonservissiz
Ross Barkley - Everton ======> Chelsea - 17 milyon Euro
Lucas Lima - Santos ======> Palmeiras - Bedelsiz
Engin Baytar - USA Malatya ======> Karadeniz Ereğli Belediyespor
Sandro Wagner - Hoffenheim ======> Bayern Munih - 12 milyon Euro
Mario Gomez - Wolfsburg ======> Stuttgart - 3.5 milyon Euro
Domagoj Vida - Dinamo Kiev ======> Beşiktaş - Bedelsiz
Virgil van Dijk - Southampton ======> Liverpool - 85 milyon Euro
Adrien Silva - Sporting Lizbon ======> Leicester City - 24.5 milyon Euro
Jo - Corinthians ======> Nagoya Grampus - Bilinmiyor
Aydın Yılmaz - Kasımpaşa ======> Adana Demirspor - Bedelsiz
Jeremy Menez - Antalyaspor ======> Club America - 250 bin Euro