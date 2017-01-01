Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

2008 senesinde belgelenmişti, işte böyle görüntülendi...

  • Profesyonel su altı fotoğrafçısı Franco Banfi, Karayip Denizi'ndeki bir grup ispermeçet balinasını takip ederek fotoğraflar çekti.

  • Dünya genelindeki tüm okyanuslarda yaygın olan İspermeçet balinaları, Karayip Denizi’nde su altı fotoğrafçısı Franco Banfi’nin objektiflerine takıldı.

  • Devasa canlıları uyurken fotoğraflayan Banfi, sıra dışı görüntülere imza attı.

  • Balinalar yüzerlerken birden hareketsiz kaldılar ve uykuya daldılar.

  • Beyinlerinin bir yarısı uyku haline geçen diğer yarısı ile bilinç halinde kalan balinalar 6-25 dakika arasında uykuya daldı.

  • En çok dikkat çeken ve bu anları eşsiz kılan ise İspermeçet balinalarının yüzeye dik pozisyonda uyumaları oldu.

  • Bu davranış biçimi ilk olarak 2008 senesinde belgelenmişti.

  • Balinaların toplu uyku durumunun ömürlerinin yaklaşık %7'sinde meydana geldiği tahmin ediliyor.