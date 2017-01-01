2008 senesinde belgelenmişti, işte böyle görüntülendi...
Profesyonel su altı fotoğrafçısı Franco Banfi, Karayip Denizi'ndeki bir grup ispermeçet balinasını takip ederek fotoğraflar çekti.
Dünya genelindeki tüm okyanuslarda yaygın olan İspermeçet balinaları, Karayip Denizi’nde su altı fotoğrafçısı Franco Banfi’nin objektiflerine takıldı.
Devasa canlıları uyurken fotoğraflayan Banfi, sıra dışı görüntülere imza attı.
Balinalar yüzerlerken birden hareketsiz kaldılar ve uykuya daldılar.
Beyinlerinin bir yarısı uyku haline geçen diğer yarısı ile bilinç halinde kalan balinalar 6-25 dakika arasında uykuya daldı.
En çok dikkat çeken ve bu anları eşsiz kılan ise İspermeçet balinalarının yüzeye dik pozisyonda uyumaları oldu.
Bu davranış biçimi ilk olarak 2008 senesinde belgelenmişti.
Balinaların toplu uyku durumunun ömürlerinin yaklaşık %7'sinde meydana geldiği tahmin ediliyor.