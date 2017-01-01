2006-2007 sezonu efsane Milan kadrosu şimdi ne yapıyor?
Son zamanlarda eski ihtişamlı günlerini arayan, en son da Çinli bir şirkete satılan İtalyan devi AC Milan'ın Şampiyonlar Ligi alan efsane 2007 kadrosu üzerinden yıllar geçti. Bakalım o müthiş kadronun oyuncuları şu an nerelerde.. O kadronun Liverpool'la oynadığı finalist ilk 11'i
DİDA Brezilya'nın yetiştirdiği en önemli kalecilerden biri olarak gösterilen Nelson Dida o sezon kurtardığı penaltılarla kupaya damga vurmuştu. Futbolu İnternacional'de bırakan Dida şu an Çin Ligi ekiplerinden Shenzen'in yardımcı antrenörü.
CAFUSağ bek denince akla gelen ilk isim, kariyeri sayısız başarılarla dolu dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından. 2007'nin Milan'ına büyük katkılar yapmış Cafu şu an Fundaçao Cafu isminde bir kendi kurduğu yardım kuruluşunda ihtiyacı olan çocukların eğitim görmesi, onların kötü alışkanlıklardan arınıp sporcu olmaları için uğraşıyor.
PAOLO MALDİNİ Takımın kaptanı diye geçiştirilemeyecek kadar büyük bir Milan sembolü. 1988 yılında futbol hayatına Milan'da başlayan ve sayısız başarı kazanan Paolo 2009 yılında futbolu bırakmıştı. Şu an tenis ve futbol turnuvalarına katılıyor, aynı zamanda dünyayı dolaşıyor. Amerika'daki Miami FC'nin de ortaklarından.
KAKHA KALADZE
Gürcistan'ın yetiştirdiği en önemli birkaç yıldızdan biri olan Kaladze futbolu bıraktıktan sonra siyasete atıldı. 2012 seçimlerinde milletvekili olan Kaladze kabinede kendisine yer buldu. Beş yıldır Gürcistan Enerji Bakanı.
ALESSANDRO COSTACURTA Milan'ın eski kaptanlarından ve kulüp tarihinin en önemli oyuncularından olan Costacurta 2007 yılında futbolu bıraktı ve yardımcı antrenörlüğe başladı. Daha sonra Mantova'yı çalıştıran efsane defans oyuncusu teknik direktörlükte istediği başarıyı yakalayamadı.
RİCARDO OLİVİERA Betis'te tüm futbolseverlerin dikkatini çeken ve ardından Milan'a transfer olan Oliviera Milan'ın ardından Avrupa'da tutunamadı ve daha iyi ücretler kazanabilmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nde top koşturdu. İki yıl önce ülkesine dönen Brezilyalı Santos forması giyiyor.
GATTUSO
Orta sahada oynadığı sert oyun ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle Milan taraftarının sevgilisi olan Gattuso 2013 yılında Sion'da futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine atıldı. Palermo ve Yunanistan takımı OFI Crete'in ardından şu an Serie B takımlarından Pisa'yı yönetiyor. Saha içindeki gibi saha dışında da agresif.
İNZAGHİ Avrupa futbolunun golü adeta koklamasıyla ün salmış başarılı santraforu Inzaghi 2012 yılında futbolu Milan'da bıraktı. Ardından Milan'ın B takımını çalıştırdı. 2014 yılında Milan'ın başına geçen Flippo'nun teknik direktörlük kariyeri çok da başarılı olamadı. Inzaghi şu an 3. Lig ekiplerinden Venezia'yı çalıştırıyor.
SEEDEORF Seedorf'un ne kadar harika bir orta saha oyuncusu olduğunu anlatmaya gerek yok. Ajax'tan beri futbolseverleri çalışkanlığı, tekniği ve müthiş oyun zekasıyla kendine hayran bırakan Seedorf 2012 yılında Milan'dan ayrılarak Brezilya'ya, Botafogo'ya transfer oldu. 2014 yılında futbolu bırakan Hollandalı Milan'ın başına geçti. Başarılı bulunmayınca yerine Flippo Inzaghi getirildi. Teknik direktörlük şansını Çin'de deneyen Seedorf burada da istediğini bulamadı. Şu an yardım kuruluşları ve FIFA organizasyonlarında görev alıyor.
PİRLO Oyunu tek başına yönlendirmesi, sahanın her metrekaresine hakim olması ve etkili duran top vuruşlarıyla İtalya için bir orta saha oyuncusundan çok daha fazlası olan Pirlo bu kadronun hala oynayan isimlerinden. 2011 yılında şaşırtıcı bir şekilde ezeli rakip Juventus'a geçen oradaki dört harika sezonun ardından şu an New York City forması giyen maestro 37 yaşında ve kariyerine devam ediyor.
KAKA O dönemin genç yıldızlarından olan 35 yaşındaki Brezilyalı Orlando City forması giyiyor.
MASSİMO AMBRİSİNİ 2014 yılında futbolu bırakan defansif orta saha şu an Sky Sports'ta yorumculuk yapıyor.
SERGİNHO Gelmiş geçmiş en önemli sol kanat oyuncularından olan Serginho 2008 yılında futbolu bıraktı.
BROCCHİ 2013 yılında futbolu bırakan İtalyan orta saha oyuncusu Milan'daki antrenörlük görevinden ayrıldı. Şu an Serie B'de Brescia Calcio'yu çalıştırıyor.
DANİELLE BONERA Geniş kadronun önemli isimlerinden Bonera, Milan'ın ardından Brescia ve Parma gibi takımlarda top koşturdu. Kariyerinin muhtemelen son dönemlerini yaşayan İtalyan stoper şu an Villarreal kadrosunda.
NESTA Rakip forvetlerin korkulu rüyası Nesta, Miami FC'nin baş antrenörü.
SHEVCHENKO 7 numarayla özdeşleşen Ukraynalı süperstar şu an ülkesinin milli takımının baş antrenörü.
RONALDO Birçok futbol severe göre gelmiş geçmiş en iyi forvet oyuncularından olan Ronaldo takıma devre arasında katılmıştı. Taraftarın Ronaldo'nun aşırı kiloları ve sakatlığından dolayı şüpheleri olsa da Fenomen yarım devrede 14 maç oynayıp 7 gol atarak önemli bir katkı sağladı. Futbolu 2011 yılında Corinthians'ta bırakan efsane yıllardır Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olarak dünyayı dolaşıyor ve yardım maçları düzenliyor.