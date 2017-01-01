200 bin dolara köpek kulübesi!

200 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak köpek kulübeleri, kulübe değil adeta bir malikane.
ABD’de fiyat olarak çoğu apartmandan pahalı olan bu köpek evleri, oldukça lüks özelliklere sahip.
Görkemli bir dış görünüme sahip bu özel kulübelerde yaz ve kış ısı dengesi kurulmuş.
Yazın serin kışın sıcak bir yuva olarak tasarlanan klimalı - kaloriferli köpek malikanesi, aydınlatma, otomatik yiyecek ve su sistemi, müzik ve köpeği çağırma için ses sitemi ve köpeklerin boş zamanlarında seyretmeleri için televizyona sahip.
1600’lü yıllardaki Amerikan sömürge evlerinden ve Akdeniz mimarisinden esinlenilerek ortaya çıkarılan farklı modellerdeki kulübeler, İngiliz bir şirket tarafından yapıldı.
Standart boy ve büyük boy olarak satışa çıkan lüks köpek kulübelerinde güvenlik kamerası da mevcut.