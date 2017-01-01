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200 bin dolara köpek kulübesi!

  • 200 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak köpek kulübeleri, kulübe değil adeta bir malikane.

  • ABD’de fiyat olarak çoğu apartmandan pahalı olan bu köpek evleri, oldukça lüks özelliklere sahip.

  • Görkemli bir dış görünüme sahip bu özel kulübelerde yaz ve kış ısı dengesi kurulmuş.

  • Yazın serin kışın sıcak bir yuva olarak tasarlanan klimalı - kaloriferli köpek malikanesi, aydınlatma, otomatik yiyecek ve su sistemi, müzik ve köpeği çağırma için ses sitemi ve köpeklerin boş zamanlarında seyretmeleri için televizyona sahip.

  • 1600’lü yıllardaki Amerikan sömürge evlerinden ve Akdeniz mimarisinden esinlenilerek ortaya çıkarılan farklı modellerdeki kulübeler, İngiliz bir şirket tarafından yapıldı.

  • Standart boy ve büyük boy olarak satışa çıkan lüks köpek kulübelerinde güvenlik kamerası da mevcut.