2 dolara satın aldığı eski fotoğraftaki detayı fark edince milyoner oldu
Bit pazarından yalnızca ilgisini çektiği için 2 dolara aldığı fotoğrafa yakından baktı ve hayatı değişti.
Randy, fotoğraftaki kişiyi tanıdı ve araştırmaya başladı.
Fotoğraftaki kişiyi Billy The Kid'e benzetti.
Emin olmak için antika para orijinal madalyonların tescil edildiği ünlü bir şirkete götürdü.
Şirketin uzmanları, Billy the Kid ve çetesine ait olduğunu söyledi. Randy buun ardından değerinin 5 milyon dolar olduğunu öğrendi.
1800'lü senelerin sonuna doğru yaşamış olan ve ilanlarla aranan kanun kaçağının tek fotoğrafı Randy'nin hayatını değiştirdi.
Henry McCarty olarak tanısa da savaş sonrasında Kaliforniya'da başka bir isim ile yaşamaya başlamıştı.