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2 dolara satın aldığı eski fotoğraftaki detayı fark edince milyoner oldu

  • Bit pazarından yalnızca ilgisini çektiği için 2 dolara aldığı fotoğrafa yakından baktı ve hayatı değişti.

  • Randy, fotoğraftaki kişiyi tanıdı ve araştırmaya başladı.

  • Fotoğraftaki kişiyi Billy The Kid'e benzetti.

  • Emin olmak için antika para orijinal madalyonların tescil edildiği ünlü bir şirkete götürdü.

  • Şirketin uzmanları, Billy the Kid ve çetesine ait olduğunu söyledi. Randy buun ardından değerinin 5 milyon dolar olduğunu öğrendi.

  • 1800'lü senelerin sonuna doğru yaşamış olan ve ilanlarla aranan kanun kaçağının tek fotoğrafı Randy'nin hayatını değiştirdi.

  • Henry McCarty olarak tanısa da savaş sonrasında Kaliforniya'da başka bir isim ile yaşamaya başlamıştı.

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