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14 sene boyunca uğraşıp kendi yatlarını yaptılar

  • İngiltere'de bir çift, hayallerini kurduğu yat için kolları sıvadı.

  • İngiliz çift 14 yıllık emeklerini kare kare görüntüledi.

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