12 bin TL ile başladı sadece 10 ayda 120 bin TL kazandı!
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde çevresindekilerin "bu tür pis işlerle uğraşma" eleştirilerine aldırış etmeden yaklaşık 10 ay önce arabasını satarak 12 bin liraya aldığı 60 bin solucanla gübre üretmeye başlayan Büyükduru, 10 ayda 1 milyondan fazla solucana ulaştı. Büyükduru, solucan işinden işe başladığındaki sermayesi olan arabadan 10 adet satın alabilecek kadar para kazandı.
İlk olarak işe 12 bin lira karşılığında aldığı 60 bin solucanla başladığını anlatan Büyükduru, bir milyondan fazla solucanının olduğunu söyledi.
Girişimci Büyükduru: "Toprakla uğraşan herkes solucan gübresini rahatlıkla kullanabilir. Patateste ve pancarda yüzde 80 verim artışı sağlıyor, kaliteli, hastalıksız ürün elde ediyorsunuz" şeklinde konuştu.