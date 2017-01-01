Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

10 Soruda Zeytin Dalı Harekatı

  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi twitter hesabından '10 Soruda Zeytin Dalı Harekâtı' nı paylaştı. İşte en merak edilen 10 soru ve cevabı ile Zeytin Dalı Harekatı...

Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
Müslüman olduğunu açıkladı
Müslüman olduğunu açıkladı

Son Eklenen Haberler

18 yıl sonra Davos'ta bir ilki gerçekleştiriyordu! Yuhalandı
  1. 18 yıl sonra Davos'ta bir ilki..
  2. Malatya'da altyapıya rekor yatırım
  3. Ofisinizdeki stresi azaltmak için..
  4. Umreye giden Türk öğrenciler paylaşım..
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 ülkeye..
  6. Nefes kesen anlar: Kaplanla..
  7. ABD'li general PKK/PYD ilişkisini..
  8. Mevzideki teröristlerin kafasına inen..
  9. Erdoğan'dan Türk Tabipler Birliği'ne..
  10. Düğünde gaza gelen davetlinin davulu..
  11. Limonlu su zayıflamaya yardımcı oluyor
  12. Erdoğan'dan kritik telefon! Ona da tek..
  13. Afrin'deki terör yuvaları bir bir..
  14. Rusya Afrin için toplanıyor
  15. Fransızlar Nutella’daki indirimi görünce
  16. Tesla motorun test görüntüleri sosyal..
  17. Kemal Kılıçdaroğlu cezaevine gidip...
  18. Trump konuşmaya başladığı an olan oldu
  19. Sokak ortasında silahlı çatışma anı..
  20. PKK'lı teröristler gazetecilere ateş..