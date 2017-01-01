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İslam
10 Soruda Zeytin Dalı Harekatı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi twitter hesabından '10 Soruda Zeytin Dalı Harekâtı' nı paylaştı. İşte en merak edilen 10 soru ve cevabı ile Zeytin Dalı Harekatı...
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