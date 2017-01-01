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10 günde bir yılan gibi deri değiştiriyor

  • Hindistan'da yaşayan Om Prakash, yaşadığı köyde 'yılan adam' olarak anılıyor. Çatlamış ve kuruyan cildi her 10 günde bir deri döküyor.

  • Her dokunma ve çarpmanın etkisi kanama ve acı oluyor.

  • Kırmızı adam sendromu olarak da bilinen eritroderma hastalığı yüzünden acı çekiyor. İltihaplı bir durumdan dolayı derisi yoğun ve yaygın kızarıklıklarla dolu.

  • 35 yaşındaki adamın vücudunun her 2 saatte bir yağ ve su ile nemlendirilmesi gerekiyor. Om Prakash tek başına bu işlemi yapamadığı için köylüler ona yardım ediyor.

  • Prakash, "Çocukluğumdan beri bu hastalığı taşıyorum. Bazen kanamalarım başlıyor. Vücudumun her yerinde ağrı ve yanma var. Cildim çok kalın, çok kuru ve pul pul." diyerek durumunu anlattı.

  • Çalışamadığı için kardeşlerine bakamayan Prakash,köydeki çocuklara kilden oyuncaklar, bebekler yaparak zaman geçiriyor. Buna karşılık köylüler ona yiyecek veriyorlar.

  • Tedavi olmak için para biriktirdiğini de söyleyen Prakash, "Umarım bir gün bana yardım edecek doktorlar bulabilirim." dedi.

  • Başlarda tedavi olmaya cesaret edemese de artık iyileşmek istiyor.

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