10 günde bir yılan gibi deri değiştiriyor
Hindistan'da yaşayan Om Prakash, yaşadığı köyde 'yılan adam' olarak anılıyor. Çatlamış ve kuruyan cildi her 10 günde bir deri döküyor.
Her dokunma ve çarpmanın etkisi kanama ve acı oluyor.
Kırmızı adam sendromu olarak da bilinen eritroderma hastalığı yüzünden acı çekiyor. İltihaplı bir durumdan dolayı derisi yoğun ve yaygın kızarıklıklarla dolu.
35 yaşındaki adamın vücudunun her 2 saatte bir yağ ve su ile nemlendirilmesi gerekiyor. Om Prakash tek başına bu işlemi yapamadığı için köylüler ona yardım ediyor.
Prakash, "Çocukluğumdan beri bu hastalığı taşıyorum. Bazen kanamalarım başlıyor. Vücudumun her yerinde ağrı ve yanma var. Cildim çok kalın, çok kuru ve pul pul." diyerek durumunu anlattı.
Çalışamadığı için kardeşlerine bakamayan Prakash,köydeki çocuklara kilden oyuncaklar, bebekler yaparak zaman geçiriyor. Buna karşılık köylüler ona yiyecek veriyorlar.
Tedavi olmak için para biriktirdiğini de söyleyen Prakash, "Umarım bir gün bana yardım edecek doktorlar bulabilirim." dedi.
Başlarda tedavi olmaya cesaret edemese de artık iyileşmek istiyor.