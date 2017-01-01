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1 saniye sonra ne olacak

  • 'O an' diyebileceğiniz anlarda görünmez kazalar kameralara yansıyınca ortaya böyle görüntüler çıktı. 1 saniye sonra ne olacak diye merak ettiğiniz anların bazılarının sonunda felaket gerçekleşiyor.

Karamollaoğlu’ndan net açıklama: 100 bin imza ile…
Karamollaoğlu’ndan net açıklama: 100 bin imza ile…

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