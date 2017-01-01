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Azmi Özcan
Azmi Yıldırım
Osman Gazi ilk olarak hangi bölgeleri fethetti?
Á
~ 1
Ágnes Heller
V
~ 44
Ahmet Vakur Gökdenizler
V. James
V. Murat
Vahap Coşkun
Vahap Küçük
Vahit Kaşçıoğlu
Valbuena
Valtteri Bottas
Varol Tosun
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Vasco Nunez de Balboa
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Vincenzo Montella
Vladimir Klitschko
Vladimir Lenin
Vladimir Putin
Volkan Bozkır
Volkan Canöz
Volkan Demirel
Volkan Konak
Volkan Pilavcı
Volkan Şen
B
~ 138
Babanzade Ahmet Naim
Badou Ndiaye
Badr Hari
Bafétimbi Gomis
Baga Kağan
Bahaeddin Ögel
Bahaeddin Yediyıldız
Bahar Öztan
Bahattin Özülker
Bahattin Şakir
Bahri Savcı
Bahri Zengin
Bahriye Üçok
Bâkî
Baki Kuru
Bakir İzzetbegoviç
Balamir
Bamir Topi
Bamsı Beyrek
Banu Avar
Banu Beste Başol
Barack Hussein Obama
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Büyük İskender
C
~ 109
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Coşkun Ünal
Cristiano Ronaldo
Cuma Dağ
Cüneyd Mengü
Cüneyt Arkın
Cüneyt Bursa
Cüneyt Çakır
Ç
~ 20
Çağan Hakkı Şekercioğlu
Çağatay Han
Çağatay Özdemir
Çağlar Çorumlu
Çağlar Keyder
Çağrı Bey
Çaka Bey
Çandarlı Halil Paşa
Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa
Çapanoğulları
Çelebi Mehmet
Çerkes Ethem
Çerkes Hasan
Çerkes Reşit
Çetin Altan
Çetin Can
Çetin Tekindor
Çetin Yetkin
Çiğdem Sabancı Bilen
Çula Kağan
D
~ 64
Dan Brown
Dani Alves
Dani Carvajal
Daniel Defoe
David Hume
David Rockefeller
Davud-i Antaki
Davut Dursun
Davut Karaçam
Dean Martin
Demet Akbağ
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Demet Sezen
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Demirbaş Karl
Deniz Alkaç
Deniz Baykal
Deniz Baysal
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Dwayne Johnson
E
~ 196
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Ebru Gündeş
Ebu Cehil
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Eyyüp Sanay
É
~ 2
Édith Piaf
Émile Zola
F
~ 115
Fadil Fazliç
Fahir İz
Fahreddin Iraki
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Fuzûlî
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G
~ 70
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Giuseppe Donizetti
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Gökhan Esen
Gökhan Evliyaoğlu
Gökhan Gönül
Gökhan Saki
Gökhan Töre
Gökhan Yıldırım
Gökhan Zan
Göksel Baktagir
Göksel Gümüşdağ
Gönül Ülkü Özcan
Gördesli Makbule
Gözde Becerikli
Gregor Mendel
Guido van Rossum
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Gülşah Güler
Gülşah Soydan
Gülse Birsel
Gülseren Onanç
Gülseren Yıldırım
Gültan Kışanak
Gültekin Uysal
Gümüştekin Danişmend Ahmed Gazi
Gün Sazak
Gürbüz Çapan
Gürcan Dağdaş
Gürkan Kubilay
Gürsel Tekin
Gustave Flaubert
H
~ 165
Hacı Bektaş-ı Veli
Hacı Degumuko Berzeg
Hacı Ömer Sabancı
Hacı Yakup Anat
Hafız Ahmed Paşa
Haim Nahum
Hakan Altun
Hakan Aysev
Hakan Balta
Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çavuşoğlu
Hakan Çavuşoğlu
Hakan Çelik
Hakan Fidan
Hakan Gülşen
Hakan Günday
Hakan Şükür
Hakan Ünver
Hakan Yorulmaz
Haki Aras
Hakkı Koşar
Hakkı Yıldız
Haldun Dormen
Haldun Taner
Hale Soygazi
Halid bin Velid
Halide Edib Adıvar
Halil Berktay
Halil Ergün
Halil Esendağ
Halil Hamuryen
Halil İbrahim Yıldırım
Halil İnalcık
Halil Işılar
Halil Kantarcı
Halil Menteşe
Halil Mutlu
Halime Çavuş
Halime Yakup
Halis Özkahya
Halit Gülser
Halit Yaşar Mine
Halük Bayülken
Haluk Bilginer
Haluk Levent
Haluk Pekşen
Hamdi Akın
Hamdi Üçpınarlar
Hamdi Ulukaya
Hamit Geylani
Hamza Hamzaoğlu
Hande Fırat
Hande Kazanova
Hande Soral
Hanım Büşra Erdal
Hannibal Barca
Hans Zimmer
Harid Fedai
Haris Silayciç
Harry Kane
Harun Karadeniz
Harun Kolçak
Harut Sasonyan
Harvey Weinstein
Hasan Akgün
Hasan Aksay
Hasan Ali Cesur
Hasan Ali Hayri
Hasan Ali Kaldırım
Hasan Ali Tütüncü
Hasan Altın
Hasan Angı
Hasan Cüneyd Zapsu
Hasan el-Benna
Hasan Fehmi Güneş
Hasan Gemici
Hasan Gülhan
Hasan İlter
Hasan Kalyoncu
Hasan Karakaya
Hasan Kaya
Hasan Oraltay
Hasan Ruhani
Hasan Sabbah
Hasan Tahsin
Hasan Tahsin Banguoğlu
Hasan Tahsin Tola
Hasan Tahsin Usta
Hasan Yalçın
Hasan Yılmaz
Haşim Kılıç
Hassanal Bolkiah
Hatem Ben Arfa
Hatice Karahan
Hatice Nermin Erbakan
Hatip Dicle
Hayati Yazıcı
Haydar Aliyev
Haydar Baş
Haydar İbadi
Hayreddin Soykan
Hayri İnönü
Hayrünnisa Gül
Hayyam Garipoğlu
Hazreti Ömer
Heather Nauert
Henri Barkey
Henry Fielding
Henry Ford
Henry Kissinger
Heredot
Hernan Cortes
Hezarfen Ahmet Çelebi
Hidayet Karaca
Hikmet Baysal
Hikmet Bulduk
Hikmet Genç
Hikmet Kıvılcımlı
Hikmet Sami Türk
Hilal Kaplan
Hilary Clinton
Hillary Clinton
Hilmi Türkmen
Hıncal Uluç
Hoca Sadeddin Efendi
Hocazade Mes'ud Efendi
Homeros
Honoré de Balzac
Hrant Dink
Hüda Kaya
Hugo Rodallega
Hülagü Han
Hulki Cevizoğlu
Hulusi Akar
Hülya Koçyiğit
Hümeyra
Humphry Davy
Huriye Martı
Hürrem Sultan
Hurşit Uzel
Hüsamettin Özkan
Hüsamettin Türkmen
Hüseyin Avni Coş
Hüseyin Avni Paşa
Hüseyin Aydın
Hüseyin Besli
Hüseyin Cahit Yalçın
Hüseyin Çapkın
Hüseyin Daniş
Hüseyin Göral
Hüseyin Güntekin
Hüseyin Hatemi
Hüseyin Kalkan
Hüseyin Kısa
Hüseyin Özgürgün
Hüseyin Samani
Hüseyin Sözlü
Hüseyin Velioğlu
Hüsnü Doğan
Hüsnü Özyeğin
Hüsnü Yusuf Gökalp
Hüsrev Han Kaşkay
Hüsrev Hatemi
Hz. Hızır (a.s.)
Hz. Hüseyin
I
~ 63
I. Abdurrahman
I. Agustin
I. Ahmet
I. Alaeddin Keykubad
I. Çandarlı İbrahim Paşa
I. Charles
I. Darius
I. Devlet Giray Han
I. Elizabeth
I. Gazi Giray Han
I. Gıyaseddin Keyhüsrev
I. Gustav
I. İbrahim
I. İmadeddin Zengi
I. İsmail
I. İvan Asen
I. James (İngiltere Kralı)
I. James (İskoçya kralı)
I. Kılıç Arslan
I. Murad
I. Mustafa
I. Petro
I. Richard
I. Zekka Ayvaz
Ian HamiIton
Ian McKellen
Igor Tudor
II, Abdulhamit
II. Bayezid
II. Çandarlı İbrahim Paşa
II. Devlet Giray Han
II. Diego de Almagro
II. Ferdinand
II. Gazi Giray Han
II. Gustav Adolf
II. Hacı Giray Han
II. James
II. Katerina
II. Kılıç Arslan
II. Murat
II. Osman
II. Petro
II. Pius
II. Selim
II. Urbanus
III. Darius
III. İvan
III. James (İskoçya kralı)
III. Kılıçarslan
III. Mehmet
III. Murat
III. Petro
III. William
Isaac Newton
Isco
Işın Çelebi
Isoroku Yamamoto
Itır Esen
IV Devlet Giray Han
IV. Baudouin
IV. James
IV. Mehmet
IV. Murat
İ
~ 88
İbn Cessar
İbn Fazıl
İbn Hatip
İbn Mâce
İbn Nefis
İbn Rüşd
İbni Haldun
İbnülemin Mahmut Kemal İnal
İbrahim Ateş
İbrahim Ayhan
İbrahim Bitiş
İbrahim Çağlar
İbrahim Çeçen
İbrahim Edhem Paşa
İbrahim Ethem Akıncı
İbrahim Hacıosmanoğlu
İbrahim Kalın
İbrahim Kaypakkaya
İbrahim Müteferrika
İbrahim Oumarou
İbrahim Özkol
İbrahim Rugova
İbrahim Sadun Aren
İbrahim Sağıroğlu
İbrahim Şinasi
İbrahim Yılmaz
İdris Bal
İdris Baluken
İhsan Arslan
İhsan Eliaçık
İhsan Kalkavan
İhsan Şenocak
İhsan Yıldız
İl-Kullıg İşbara Kağan
İlber Ortaylı
İlham Aliyev
İlhami Güler
İlhami Yılmaz
İlhan Cavcav
İlhan Helvacı
İlhan Kesici
İlhan Varank
İlker Başbuğ
İlker İnanoğlu
İlteriş Kutluk Kağan
İmam Gazali
İmam-ı Rabbani
İmamali Rahman
İnal Batu
İnan Kıraç
İoanna Kuçuradi
İpek Kıraç
İrfan Buz
İrsen Küçük
İsa Yusuf Alptekin
İşbara Teriş Tunga Kağan
İshak Cihangiri
İskender Pala
İslam Kerimov
İsmail Büyükataman
İsmail Büyükçelebi
İsmail Cem İpekçi
İsmail Erez
İsmail Gaspıralı
İsmail Güneş
İsmail Hami Danişmend
İsmail Haniye
İsmail Kahraman
İsmail Kayık
İsmail Kefal
İsmail Kılıçarslan
İsmail Küçükkaya
İsmail Müftüoğlu
İsmail Rüştü Cirit
İsmet İnönü
İsmet Kür
İsmet Özel
İsmet Yılmaz
İssik Kağan
İstemi Yabgu
İştirakçi Hüseyin Hilmi
İtri
İvan Sergeyeviç Turgenyev
İyad bin Emin Medeni
İzak Rabin
İzzet Baysal
İzzet Özkan
İzzettin Doğan
J
~ 63
J.R.R. Tolkien
Jack Lemmon
Jack London
Jackie Chan
Jacques Chirac
Jadoid Merroune
James Abram Garfield
James Cameron
James Gosling
James McAvoy
James Watt
Jamie Oliver
Jan Durica
Jan Vertonghen
Janet Yellen
Janos Hunyadi
Jared Leto
Jason Statham
Jean Baudrillard
Jean de La Fontaine
Jean Jacques Rousseau
Jean-Claude Juncker
Jean-Claude Van Damme
Jeremain Lens
Jérémy Ménez
Jess Molho
Jet Li
Jethro Tull
Jim Carrey
Jimmy Carter
Jirès Kembo Ekoko
Joachim Gauck
Jodie Foster
Joe Frazier
Joe Mantegna
Johann Sebastian Bach
Johann Wolfgang Von Goethe
Johannes Gutenberg
John Adams
John Bass
John Cabot
John F. Kennedy
John Forbes Kerry
John Travolta
Jomo Kenyatta
Joris Ivens
José Mourinho
Jose Mujica
Josef de Souza
Joseph Dunford
Joseph Rotblat
Juan de la Cosa
Judy Garland
Jül Sezar
Jules Verne
Julia Roberts
Julian Assange
Julianne Moore
Jülide Ateş
Jülide Sarıeroğlu
Jupp Heynckes
Juraj Kucka
Justin Trudeau
K
~ 82
Kabakçı Mustafa
Kader Sivri
Kadir Demirel
Kadir Mısıroğlu
Kadir Topbaş
Kadri Gürsel
Kağan Gürsel
Kamer Genç
Kamil Kırıkoğlu
Kamil Yazıcı
Kamuran Yüksek
Kanuni Sultan Süleyman
Karabey Kadri Karaoğlu
Karayılan
Karim Benzema
Karl Friedrich Benz
Kaşgarlı Mahmud
Kasım Süleymani
Kâtip Çelebi
Kavalalı İbrahim Paşa
Kavalalı Mehmed Ali Paşa
Kazıklı Voyvoda
Kazım Fikri Özalp
Kazım Karabekir
Kazım Koyuncu
Kazuo Ishiguro
Keanu Reeves
Kel Aliço
Kemal Derviş
Kemal Ekşi
Kemal Fedai Coşkuner
Kemal Gülen
Kemal Ilıcak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Paşazâde Ahmed Şemseddin Efendi
Kemal Sunal
Kemal Tosun
Kemal Unakıtan
Kenan Erçetingöz
Kenan Evren
Kenan Evren kimdir? - FOTO
Kenan İmirzalıoğlu
Kenan İpek
Kenan Işık
Kerim Balcı
Kerim Sadi
Keriman Halis Ece Tamer
Kerime Kumaş
Kevin De Bruyne
Kezban Hatemi
Kim Jong-un
Kimbo Slice
Kirk Douglas
Kit Harington
Kiziroğlu Mustafa Bey
Koca Hüsrev Mehmed Paşa
Koca Mustafa Reşid Paşa
Koca Yusuf
Kofi Annan
Köksal Karmil
Köksal Kaşaltı
Köksal Toptan
Konfüçyüs
Konstantinos Simitis
Konya Valisi Yakup Canbolat
Köprülü Mehmet Paşa
Koray Aydın
Korkunç İvan
Korkut Özal
Kosret Resul
Kostas Karamanlis
Kral Abdullah
Kristof Kolomb
Kubilay Han
Kübra Doğanay
Kübra Par
Kurmancan Datka
Kürşad
Kutalmışoğlu Süleyman Şah
Kutbeddin Arzu
Kuyucu Murat Paşa
Kuzey Vargın
L
~ 37
Lagari Hasan Çelebi
Lala Mustafa Paşa
Latif Erdoğan
Latife Uşşaklı
Layvin Kurzawa
Leonard Norman Cohen
Leonardo Araújo
Leonardo da Vinci
Leonardo Di Caprio
Lev Troçki
Levent Gök
Levent Kelleci
Levent Kırca
Lewis Hamilton
Leyla Şahin Usta
Leyla Zana
Linus Torvalds
Lionel Messi
Lokman Biçinci
Lokman Oktay
Lorenzo de Medici
Lorenzo Valla
Lorik Cana
Louis Braille
Louis Pasteur
Luciano Spalletti
Lucien Arkas
Ludwig van Beethoven
Lütfi Doğan
Lütfi Elvan
Lütfi Gülşen
Lütfi Kibiroğlu
Lütfiye Pekcan
Lütfü Şehsuvaroğlu
Lütfü Türkkan
Lüzinyanlı Guy
Tolstoy
M
~ 290
M. Night Shyamalan
Mahatma Gandi
Mahinur Özdemir
Mahir Ayabak
Mahir Günşiray
Mahir Kaynak
Mahir Ünal
Mahmud Abbas
Mahmud Gazan
Mahmud Nedim Paşa
Mahmut Coşkunsu
Mahmut Eşit
Mahmut Karaaslan
Mahmut Özer
Mahmut Tanal
Mahmut Ustaosmanoğlu
Mahpeyker Kösem Sultan
Maicon Pereira Roque
Malcolm X
Manuel Fernandes
Marcelo Guedes
Marco Polo
Marco Verratti
Marcus Licinius Crassus
Margaret Thatcher
Maria Callas
Mariano
Mariano Rajoy
Marie Curie
Mark Twain
Mark Zuckerberg
Marko Zaror
Marla Maples
Marlon Brando
Marouane Fellaini
Martin Luther
Martin Luther King
Martin Schulz
Martin Škrtel
Mary Anderson
Matej Jug
Mattia Caldara
Medet Ekizceli
Medet Serhat
Mehdi
Mehdi Zana
Mehmed Abdülkadir Efendi
Mehmed Kırkıncı Hocaefendi
Mehmed Reşid Şahingiray
Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Sancar
Mehmet Ali Ağca
Mehmet Ali Aydınlar
Mehmet Ali Birand
Mehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Ilıcak
Mehmet Ali Kılıç
Mehmet Ali Şahin
Mehmet Ali Talat
Mehmet Altan
Mehmet Avni Kiğılı
Mehmet Barlas
Mehmet Bozdağ
Mehmet Cengiz
Mehmet Çetin
Mehmet Ceylan
Mehmet Demir
Mehmet Demirkol
Mehmet Ekici
Mehmet Emin Alpkan
Mehmet Emin Karamehmet
Mehmet Emin Resulzade
Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu
Mehmet Fuat Köprülü
Mehmet Gölhan
Mehmet Görmez
Mehmet Güder
Mehmet Gülşen
Mehmet Habib Soluk
Mehmet Hattat
Mehmet Karaaslan
Mehmet Karacatilki
Mehmet Kasım Gülpınar
Mehmet Kazım Dirik
Mehmet Keleş
Mehmet Kiraz
Mehmet Kocakaya
Mehmet Kutman
Mehmet Metiner
Mehmet Moğultay
Mehmet Müezzinoğlu
Mehmet Nuri Yaman
Mehmet Oruç
Mehmet Öz
Mehmet Özdilek
Mehmet Özhaseki
Mehmet Recai Kutan
Mehmet Rüştü Başaran
Mehmet Sait Şamil
Mehmet Şandır
Mehmet Şefik Şefkatlioğlu
Mehmet Şengül
Mehmet Sepil
Mehmet Şevket Eygi
Mehmet Şevket Uzun
Mehmet Şimşek
Mehmet Şükrü Erdinç
Mehmet Şükrü Kaya
Mehmet Talu
Mehmet Tezkan
Mehmet Torun
Mehmet Yılmaz
Mehmet Ziya Gökalp
Mel Gibson
Melania Trump
Melih Altınok
Melih Cevdet Anday
Melih Gökçek
Melih Gümüşbıçak
Melikşah
Menderes Türel
Mengü Han
Meral Akşener
Meral Kıdır
Meral Okay
Meriç Alemdar
Merve Kavakçı
Merve Kavakçı
Merve Şebnem Oruç
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Mesud Barzani
Mesut Acu
Mesut Bakkal
Mesut Mertcan
Mesut Özil
Mesut Yağan
Mesut Yılmaz
Mete Gazoz
Mete Han
Mete Sertbaş
Mete Tunçay
Mete Yarar
Metin Arslan
Metin Bostancıoğlu
Metin Yüksel
Mevlana
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Kaya
Mevlüt Uysal
Michael Faraday
Michael Jai White
Michael Phelps
Michael Rubin
Michel de Montaigne
Michelangelo
Mickey Rooney
Mihail Bakunin
Mihail Gorbaçov
Mihri Belli
Mike Tyson
Mimar Sinan
Mina Urgan
Mir Hüseyin Musevi
Miray Daner
Mircea Lucescu
Mithat Paşa
Mitt Romney
Miyamoto Musashi
Moliére
Moussa Sow
Muallim Naci
Muammer Kaddafi
Mübariz İbrahimov
Mucip Arıgan
Müge Anlı
Muhammed Ahmed Faris
Muhammed Ali Clay
Muhammed Ali Fatih Erbakan
Muhammed Ambar
Muhammed bin Selman
Muhammed Dahlan
Muhammed El Baradey
Muhammed Kutub
Muhammed Mursi
Muhammed Mursi
Muhammed Necati Şaşmaz
Muhammed Yalçın
Muhammed Zahir Şah
Muhammet Ali Aksu
Muhammet Balta
Muhammet Demir
Muhammet Fazlı Demir
Muhammet Oğuz Kılınç
Muharrem İnce
Muharrem Kerem Yıldız
Muharrem Şemsek
Muharrem Usta
Muhittin Korkmaz
Muhlis Akar
Muhsin Kiremitçi
Muhsin Yazıcıoğlu
Muhterem Nur
Muhyiddin İbnü'l-Arabi
Mukan Kağan
Mukteda es-Sadr
Mümin Sekman
Mümtazer Türköne
Münir Alkan
Münir Özkul
Murat Akdemir
Murat Alkan
Murat Aydın
Murat Bardakçı
Murat Belge
Murat Birsel
Murat Boz
Murat Bozlak
Murat Cemcir
Murat Çetinkaya
Murat Demirci
Murat Ellik
Murat Ertekin
Murat Hazinedar
Murat İnci
Murat Karayılan
Murat Kelkitlioğlu
Murat Kocatürk
Murat Mertel
Murat Naiboğlu
Murat Somer
Murat Ülker
Murat Vargı
Musa Arat
Musa bin Nusayr
Müşfik Kenter
Müslim
Müslüm Doğan
Müslüm Gürses
Mustafa Abdül Celil
Mustafa Ak
Mustafa Akçay
Mustafa Akıncı
Mustafa Ali Çavuş
Mustafa Armağan
Mustafa Aslan
Mustafa Avcu
Mustafa Balbay
Mustafa Çalık
Mustafa Cambaz
Mustafa Cihan Paçacı
Mustafa Çokay
Mustafa Cumhur Ersümer
Mustafa Demir
Mustafa Denizli
Mustafa Destici
Mustafa Direkli
Mustafa Hiram Abas
Mustafa İslamoğlu
Mustafa Karasu
Mustafa Kaymakçı
Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Yayçılı
Mustafa Koç
Mustafa Koçak
Mustafa Küçük
Mustafa Latif Topbaş
Mustafa Önsel
Mustafa Özcan
Mustafa Özşimşekler
Mustafa Pektemek
Mustafa Reşid Paşa
Mustafa Reşit Akçay
Mustafa Sarıgül
Mustafa Şentop
Mustafa Serin
Mustafa Solak
Mustafa Suphi
Mustafa Talha Gönüllü
Mustafa Tanrıverdi
Mustafa Tecimen
Mustafa Tuna
Mustafa Vehbi Koç
Mustafa Yaman
Mutlu Can Kılıç
Muzaffer Aydoğdu
Muzaffer Çakmaklı
Muzaffer İzgü
Muzaffer Ozak
Muzaffer Özdağ
Müzeyyen Senar
N
~ 98
N'doye
Nabi Yağcı
Naci Ağbal
Nadire Mater
Nagehan Alçı
Nail Kırmızıgül
Naim Süleymanoğlu
Namık Kemal
Namık Kemal Zeybek
Nasır el-Halifi
Nasreddin Hoca
Nasuh Mitap
Natsagin Bagabandi
Navaz Şerif
Nazif Tunç
Nazım Hikmet
Nazlı Çelik
Nazlı Eray
Ne Win
Nebahat Çehre
Nebi Bozkurt
Necati Aslan
Necati Şaşmaz
Necati Sayın
Necdet Budak
Necdet Menzir
Necdet Özel
Necdet Özkan
Necdet Ünüvar
Necip Mirkelamoğlu
Necip Uysal
Neçirvan Barzani
Necmeddin Kerim
Necmettin Bitlis
Necmettin Erbakan
Necmi Bahadır Denizcioğlu
Necmi Kadıoğlu
Nedim Doğan
Nedim Şener
Nedip Cengiz Eker
Nejat Birdoğan
Nejat Uygur
Nejdet Koçak
Nejdet Uğur
Nene Hatun
Neriman Köksal
Nermin Bezmen
Nesâi
Neşe Yaşın
Neşet Ertaş
Neslişah Alkoçlar
Nesrin Baytok
Nevin Gökçek
Nevşin Mengü
Nevzat Aydın
Nevzat Kösoğlu
Neymar
Nezih Barut
Nicolas Maduro
Nicole Kidman
Nigel de Jong
Nihal Atsız
Nihal Bengisu Karaca
Nihat Erim
Nihat Genç
Nihat Hatipoğlu
Nihat Kahveci
Nihat Özdemir
Nihat Sargın
Nihat Zeybekci
Nihat Zeybekci
Nikita Kruşçev
Nikola Tesla
Nikolay Gogol
Nikos Anastasiadis
Nikos Kazancakis
Nilgün Balkaç
Nina Simone
Niyazi Ergüven
Nizamülmülk
Norman Reedus
Nuh Naci Yazgan
Numan Çelebicihan
Numan Kurtulmuş
Nuray Mert
Nureddin Mahmud Zengi
Nureddin Yıldız
Nurettin Canikli
Nurettin Fırat
Nurettin Topçu
Nurettin Veren
Nuri Bilge Ceylan
Nuri el-Maliki
Nuri Gündoğan
Nuri Gürgür
Nuri Killigil
Nuri Pakdil
Nurullah Genç
Ü
~ 11
Necip Fazıl Kısakürek
Ümit Boyner
Ümit Çoban
Ümit Fırat
Ümit Güder
Ümit Meriç
Ümit Özat
Ümit Özdağ
Ümit Yolcu
Ümit Zileli
Ünal Aysal
Ö
~ 48
Ögeday
Ökkeş Şendilliler
Öküz Mehmed Paşa
Ömer Can Açıkgöz
Ömer Cankatar
Ömer Çelakıl
Ömer Çelik
Ömer Çelik
Ömer Demir
Ömer Faik Numanzade
Ömer Faruk Öz
Ömer Faruk Yelkenci
Ömer Gökhan Erkut
Ömer Halisdemir
Ömer Hayyam
Ömer İpek
Ömer Koç
Ömer Koç
Ömer Lütfü Akad
Ömer Muhtar
Ömer Öztürkmen
Ömer Sabancı
Ömer Serdar
Ömer Şerif
Ömer Seyfettin
Ömer Soyer Kalyoncu
Ömer Süha Aldan
Ömer Takdemir
Ömer Üründül
Önder Güzel
Önder Sav
Özcan Alper
Özcan Özsoy
Özcan Purçu
Özcan Tikit
Özcan Yeniçeri
Özdemir Sabancı
Özden Toker
Özgür Gençer
Özgür Mustafa Karasakal
Özgür Özel
Özgür Suriye Ordusu
Özkan Özendi
Özkan Yorgancıoğlu
Özlem Çerçioğlu
Özlem Piltanoğlu
Özlem Zengin
Öztürk Oran
O
~ 48
Oğuz Atay
Oğuzhan Asiltürk
Oğuzhan Cengiz
Oğuzhan Müftüoğlu
Oğuzhan Özyakup
Oğuzhan Yaşar
Okan Bayülgen
Oktay Sinanoğlu
Oktay Usta
Oktay Vural
Olcay Baykal
Oliver Hardy
Onur Ensar Ayanoğlu
Onur Kılıç
Onur Kumbaracıbaşı
Onur Ünlü
Oral Çalışlar
Orhan Doğan
Orhan Gazi
Orhan Kavuncu
Orhan Kılıç
Orhan Kotan
Orhan Miroğlu
Orhan Pamuk
Orhan Sarıbal
Orhan Veli Kanık
Orhun Göytan
Osman Arslan
Osman Aşkın Bak
Osman Baydemir
Osman Durmuş
Osman Evsahibioğlu
Osman Gazi
Osman Gürün
Osman Kavala
Osman Müftüoğlu
Osman Öcalan
Osman Pamukoğlu
Osman Sabri
Osman Turan
Osman Yılmaz
Osman Yüksel Serdengeçti
Otto Liman Von Sanders
Owen Wilson
Oya Bardar
Ozan Ceyhun
Ozan Özen
Ozan Tufan
P
~ 28
Pablo Batalla
Pablo Escobar
Panayot Abacı
Paolo Veronese
Papa I. Leo
Patrice Evra
Patrona Halil
Paul Le Guen
Paul Pogba
Pauline Hanson
Paulo Coelho
Paulo Dybala
Pele
Pelin Batu
Pep Guardiola
Pepe
Percy Spencer
Pervez Müşerref
Pervin Buldan
Peter Jackson
Peyami Safa
Piero Mirra
Pierre Corneille
Pierre-Emerick Aubameyang
Pınar Aydınlar
Pınar Selek
Pîrî Reis
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Q
~ 1
Quentin Tarantino
R
~ 90
Rabia Kadir
Raci Şaşmaz
Radamel Falcao
Rafael Nadal
Ragnar Lothbrok
Rahibe Teresa
Rahmi Dilligil
Rahmi Erdem
Rahmi Koç
Rahmi Özkan
Rahşan Ecevit
Raid Salah
Ramazan Konuş
Ramazan Kurtoğlu
Ramazan Meşe
Ramazan Mirzaoğlu
Ramazan Sarıkaya
Rami Mehmed Paşa
Ramiz Ongun
Rasih Nuri İleri
Rasim Ozan Kütahyalı
Rauf Denktaş
Rauf Orbay
Ravza Kavakçı Kan
Recaizade Mahmud Ekrem
Recep Akdağ
Recep Altepe
Recep Büyük
Recep Ercüment Konukman
Recep Gündüz
Recep Gürkan
Recep Kara
Recep Önal
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Yazıcıoğlu
Redhack grubu
Refik el-Hariri
Reha Çamuroğlu
Reha Erdem
Reha Muhtar
Remy Bonjasky
Remzi Kartal
Remzi Oğuz Arık
Renzo Piano
Reşat Nuri Güntekin
Reşit Saffet Atabinen
Resul Kaptancı
Rex Tillerson
Ricardo Quaresma
Richard Arkwright
Richard Nixon
Richard Thaler
Richard Trevithick
Richmond Boakye
Rıdvan Dilmen
Rifat Hisarcıklıoğlu
Rıfat Özkan
Rıza Çalımbay
Rıza Nur
Rıza Sarraf
Robert De Niro
Robert Downey
Robert Mugabe
Robert Noyce
Robert Redford
Robert Rodriguez
Roberto Benigni
Roberto Carlos
Roberto Maroni
Robin van Persie
Rodrigo
Rodrigo de Bastidas
Rodrigo Duterte
Roger Federer
Roger Garaudy
Roman Neustädter
Romen Diyojen
Roni Margulies
Rosa Luxemburg
Rüçhan Çamay
Rudolf Diesel
Ruhi Çenet
Ruhsar Demirel
Russel Means
Russell Crowe
Rüstem Resul Perçin
Rüştü Kazım Yücelen
Rutkay Aziz
Ruzi Nazar
Ryan Babel
S
~ 165
Saad Hariri
Saadettin Bilgiç
Sabahattin Ali
Sabahattin Çakmakoğlu
Sabahattin Zaim
Sabiha Gökçen
Sabiha Sertel
Sabri Sarıoğlu
Saddam Cemal
Saddam Hüseyin
Sadeddin Köpek
Sadettin Ergeç
Sadettin köpek
Sadettin Saran
Sadettin Tantan
Sadık Ahmet
Sadreddin Yüksel
Sadri Alışık
Said Çekmegil
Sait Çekmegil
Sait Ertürk
Sait Faik Abasıyanık
Sait Maden
Salih Alışkan
Salih Kapusuz
Salih Miroğlu
Salih Mirzabeyoğlu
Salih Müslim
Salih Uçan
Salih Uzun
Samet Ağaoğlu
Samet Cantürk
Samet Uslu
Sami Yavrucak
Samir Nasri
Samsa Çavuş
Samuel Jackson
Samuel Morse
Saparmurat Türkmenbaşı
Sarı Saltuk
Satuk Buğra Han
Savaş Buldan
Saygı Öztürk
Scott Adkins
Sebahat Tuncel
Sebastian Vettel
Sedat Kaplan
Sedefkar Mehmed Ağa
Seher Yaşar
Selahaddin Eyyubi
Selahaddin Menteş
Selahattin Beyribey
Selahattin Demirtaş
Selahattin Kara
Selçuk Bayraktar
Selçuk Bey
Selçuk İnan
Selçuk Özdağ
Selçuk Yöntem
Selda Bağcan
Selim Cansız
Selim Soydan
Selin Şekerci
Selina Doğan
Selma Irmak
Selman bin Abdülaziz
Semahat Arsel
Semih Terzi
Semih Yalçın
Semiha Yıldırım
Semra İnanç
Seniha Sultan
Sennur Sezer
Serdar Aziz
Serdar Denktaş
Serdar Gökbayrak
Serdar Kuzuloğlu
Serdar Tuncer
Sergio Agüero
Sergio Ramos
Serhat Akın
Serhat Önder
Serj Sarkisyan
Serkan Acar
Serkan Göker
Serra Sabancı
Sertab Erener
Sertaç Bucak
Servet Asmaz
Servet Çetin
Servet Yılmaz
Seval Çöpür
Sevan Nişanyan
Sevda Güngör
Sevgi Yeşilyurt
Sevil Atasoy
Sevil Sabancı
Seyfettin Karadayı
Seyfülislam Kaddafi
Seyit Ahmet Çakır
Seyit Onbaşı
Seyit Rıza
Seyyit Rıza
Sezai Aydın
Sezai Bacaksız
Sezai Karakoç
Sezer İnanoğlu
Sezgin Tanrıkulu
Shannon Lee
Shirley MacLaine
Sibel Eraslan
Sibel Menteş
Sigmar Gabriel
Sigmund Freud
Simon Kjaer
Sinan Çelebi
Sinan Engin
Sinan Meydan
Sinan Şamil Sam
Sinan Tara
Sir Francis Drake
Sırrı Sakık
Sırrı Süreyya Önder
Sofi Joseph
Sofiane Feghouli
Sokollu Mehmet Paşa
Soldado
Somuncu baba
Soner Demirtaş
Sosa
Spartaküs
Staffan de Mistura
Stan Laurel
Stan Lee
Stephan El Shaarawy
Stephen Hawking
Steve Jobs
Steve Wozniak
Steven Yeun
Suat Akıncı
Suat Aloğlu
Suat Çağlayan
Suat Günsel
Sübutay Kesgin
Süfyan
Süha Uygur
Süheyl Uygur
Süleyman Demirel
Süleyman Hilmi Tunahan
Süleyman Kamçı
Süleyman Şah
Süleyman Soylu
Süleyman Tihiç
Sultan 4. Murat Han
Sultan Abdülaziz
Sultan Reşat
Sultan Selim Karakoç
Sümer Deniz
Sümer Oral
Sümeyye Erdoğan Bayraktar
Suna Kan
Suna Kıraç
Sütçü İmam
Suzan Sabancı Dinçer
Sylvester Stallone
Ş
~ 52
Şaban Dişli
Şaban Gülbahar
Şafak Pavey
Şafii
Şahid Hakan Abbasi
Şahin Bey
Şahin Uçar
Şahkulu
Şahoz Hasan
Şakir Alhasan Alhammadi
Şakir Zümre
Şamil Basayev
Şarık Tara
Şarlken
Şarlman
Şefik Hüsnü Deymer
Şehbal Şenyurt
Şemdin Sakık
Şems-i Tebrizi
Şemseddin İltutmuş
Şemseddin Sami
Şener Dursun
Şener Şen
Şenol Güneş
Şenol Sağman
Şerafettin Elçi
Şeref Malkoç
Şerif Hüseyin
Şerif Mardin
Şevket Çoruh
Şevket Kazan
Şevket Mirziyoyev
Şevket Sabancı
Şevki Yılmaz
Şeyh Ahmet Yasin
Şeyh Bedreddin
Şeyh Edebali
Şeyh Said
Şeyh Şamil
Şeyhmus Demir
Şi Cinping
Şikoey Kağan
Şimon Peres
Şinork Kalutsyan
Şipi Kağan
Şirin Diril
Şirin Payzın
Şuayip Seferoğlu
Şuayip Üşenmez
Şükrü Bayrakçı
Şükrü Karaca
Şükrü Sina Gürel
T
~ 106
Tacettin Aslan
Tacettin Diker
Tadeusz Mazowiecki
Taha Akgül
Taha Akyol
Tahir Doğaç
Tahir Elçi
Tahir Harimi Balcıoğlu
Tahsin Ertuğruloğlu
Tahsin Gerekli
Tahsin Paşa
Talat Artemel
Talat Bulut
Talat Paşa
Talat Turhan
Talha Uğurluel
Talip Atalay
Talisca
Tamer Dağlı
Tamer Karadağlı
Tanem Sivar
Taner Akçam
Taner Yıldız
Tanju Özcan
Tansu Çiller
Tarduş Kağan
Tarhan Erdem
Tarhuncu Ahmed Paşa
Tarık Aziz
Tarık Bin Ziyad
Tarık Buğra
Tarık Çelenk
Tarık Ziya Ekinci
Taspar Kağan
Tekin Bingöl
Telman İsmailov
Temel Karadeniz
Temel Karamollaoğlu
Temel Yılmaz
Temim bin Hamed Al Sani
Temir Sariyev
Tevfik Fikret Sılay
Tevfik Rüştü Aras
Tevfik Yener
Tevhit Akkan
Than Shwe
Theodor Herzl
Theodore Kaczynski
Theresa May
Thomas Edison
Thomas Hardy
Thomas Jefferson
Thomas Meunier
Thomas Newcomen
Thomas Savery
Thorbjørn Jagland
Tiffany Trump
Tijen Karaş
Tim Berners-Lee
Tim Cahill
Timo Soini
Timo Werner
Timur
Timur Aktemur
Tirimüjgan Kadınefendi
Tirmîzî
Tobey Maguire
Tolga Ciğerci
Tolga Ecebalın
Tolga Yarman
Tolgay Arslan
Tom Clancy
Tom Cruise
Tomas Garrigue Masaryk
Tomris Özden
Tong Yabgu Kağan
Travis Fimmel
Tristan Tzara
Tugay Kerimoğlu
Tuğrul Bey
Tuğrul Türkeş
Tulan Kağan
Tuluyhan Uğurlu
Tümer Metin
Tun Bağa Tarkan
Tuna Bekleviç
Tunalı Hilmi
Tunç Çapa
Tunca Toskay
Tuncay Özilhan
Tuncel Kurtiz
Tuncer Bakırhan
Turgay Ciner
Turgut Alp
Turgut Erenerol
Turgut Karataş
Turgut Öker
Turgut Özal
Turgut Reis
Turgut Solak
Turhan Çömez
Turhan Feyzioğlu
Turhan Ketene
Türkan Şoray
Türkan Türkmen Tekin
Türker İnanoğlu
U
~ 14
Uceym Sadun Paşa
Ufuk Aras
Ufuk Baysal
Uğur Alacakaptan
Uğur Bayraktutan
Uğur Demirok
Uğur Dündar
Uğur Türe
Uhud Kadir Işık
Uldız
Uluç Özülker
Uma Thurman
Umay Anadolu Kaboğlu
Usame bin Ladin
W
~ 10
Walt Disney
Werner Heisenberg
Wesley Sneijder
Wilco van Herpen
William Cullen
William James
William Wallace
Willis Haviland Carrier
Winston Churchill
Wolfgang Amadeus Mozart
Y
~ 67
Yacine Brahimi
Yahya Kemal Beyatlı
Yahya Sinvar
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Yakup Kozan
Yakup Sürücü
Yalçın Aran
Yalçın Küçük
Yalçın Sabancı
Yalçın Topçu
Yaşar Alptekin
Yaşar Güler
Yaşar Kaya
Yaşar Nuri Öztürk
Yaşar Okuyan
Yaşar Tüzün
Yaşar Yıldırım
Yasemin Bozkurt
Yasemin Ecem Anagöz
Yaser Arafat
Yasin Bahadır Yüce
Yasin Kartoğlu
Yasin Naci Ağaroğlu
Yasin Yılmaz
Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Çizmeci
Yavuz Dizdar
Yavuz Önen
Yavuz Sultan Selim
Yavuz Turgul
Yekta Saraç
Yiğit Bulut
Yıldırım Bayezid
Yıldırım Demirören
Yıldız Gürsoy
Yıldız Moran
Yılmaz Büyükerşen
Yılmaz Ercan
Yılmaz Erdoğan
Yılmaz Güney
Yılmaz Özdil
Yingluck Shinawatra
Yip Man
Yongzheng
Yörük Ali Efe
Yossi Kohen
Younès Belhanda
Yücel Çakmaklı
Yücel Hacaloğlu
Yüksel Avşar
Yüksel Çakmur
Yunus Emre
Yunus Emre Ezer
Yunus Uğur
Yusuf Bozkurt Özal
Yusuf Çelik
Yusuf Çelik 2
Yusuf Ekinci
Yusuf Elitaş
Yusuf Halaçoğlu
Yusuf Hikmet Bayur
Yusuf Kaplan
Yusuf Kavaklı
Yusuf Kemal Tengirşek
Yusuf Yazıcı
Yusuf Yıldırım
Yuval Noah Harari
Z
~ 39
Zafer Algöz
Zafer Biryol
Zafer Koyuncu
Zağanos Mehmed Paşa
Zağanos Paşa
Zakir Naik
Zehra Bektaş Tisinli
Zehra Kosova
Zehra Neşe Kavak
Zekai Aksakallı
Zekai Kafaoğlu
Zekeriya Bitmez
Zekeriya Kurşun
Zekeriya Öz
Zekeriya Temizel
Zekeriya Yapıcıoğlu
Zeki Alasya
Zeki Demirkubuz
Zeki Velidi Togan
Zeki Zorlu
Zelimhan Yandarbiyev
Zerdüşt
Zeyid Aslan
Zeynep Ahunbay
Zeynep Sağır
Zihni Anadol
Zihni Göktay
Zinedine Zidane
Ziya Halis
Ziya Hurşit Bey
Ziya İlhan Dağdaş
Ziya Nur Aksun
Ziya Uygur
Ziya Yılmaz
Zlatan Ibrahimović
Zübeyr Aydar
Zühtü Arslan
Zülfü Livaneli
Zurab Jvaniya
~ 24
Alpay Özalan
Arsène Wenger
Ayşe Işıl Karakaş
Ciro Immobile
David Luiz
Engin Günaydın
Erol Dora
Ertuğrul Ersoy
Gonzalo Higuaín
Lee Harvey Oswald
Nuri Şahin
Ogenyi Onazi
Okay Yokuşlu
Ömer Ali Şahiner
Ömer Fethi Gürer
Ömer Toprak
Rian Johnson
Samuel Eto'o
Shinji Kagawa
Tahir Akyürek
Yılmaz Büyükerşen
Yusuf Erdoğan
Bedřich Hrozný
Diego Costa
~ 2
Patrick Stewart
Ryan Reynolds