Araba kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Araba kullanmak günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası. Ancak araba kullanırken bazı konularda dikkat edilmediği takdirde istenmeyenler durumların yaşanması kaçınılmaz olmaktadır.

Her yıl ülkemizde ve dünyada yüz binlerce trafik kazası meydana gelmekte ve bu kazalarda çok sayıda insan hayatını kaybetmektir. İnsanların bir yerden bir yere ulaşımını hızlandırması bakımından hayatı oldukça kolaylaştıran arabalar bazen de insan yaşamına son veren bir araç haline gelebiliyor. Bu nedenle ehliyet almak veya araba kullanmayı bilmek sizleri tehlikelerden uzakta tutmaz. Aşırı hız, dikkatsizlik, alkollü araç kullanma ve araçta meydana gelen teknik arızalardan dolayı yaşanan kazalar araba sürmeyi bilen kişilerce yapılıyor. Bu nedenle araba kullanırken güvenliğinizi sağlamak adına dikkat edilmesi gereken bazı konuları bilmeniz yararınıza olacaktır.

Arabanıza binmeden önce öncelikle o anda araba kullanmak için ruhsal ve fiziksel durumunuzun uygu olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Kızgınlık, heyecan veya yorgunluk araba kullanırken sürücünün reflekslerini etkileyecek ve daha yavaş düşünmenize ve dikkat dağınıklığına sebep olacaktır. Fiziksel durumunuzun da araba kullanmaya elverişli olup olmaması önemlidir. Vücudunuzda şiddetli bir ağrı, ağır bir hastalık, kesik ve kırık gibi sağlık sorunları varsa araba kullanmamanız gerekir. Aynı şekilde uyuşturucu veya alkolün etkisi altındayken de başka insanlarında güvenliğini dikkate alarak araç kullanmamak önemlidir.

Daha güvenli bir sürüş için arabanın tüm parçalarının ve fonksiyonlarının önceden kontrol edilmesi önemlidir. Özellikle ani durma durumlarında bir sorun yaşanmaması için frenlerin ve lastik hava basınçlarının test edilmesi gerekir. Lastiklerin hava basınçlarının ideal düzeyde olması gerekirken lastiklerin diş derinliği de yeterli olmalı. Gece sürüşlerinde farların iyi durumda olması yolu daha iyi görebilmenizi sağlar.

Araba kullanırken emniyet kemerinin takılması hem bir zorunluluk hem de bir gerekliliktir. Araba kullanırken emniyet kemerinizi mutlaka takmalısınız. Aracınızla yola çıkmada hava koşullarına göre bir sürüş şekli belirlemeniz gerekir. Yağmurlu ve karlı Javalarda yollar ıslak ve kaygan olmaktadır. Bu da aracın fren ile durma mesafesini uzatırken direksiyon hâkimiyetini de etkiler.

İnsan hayatı Allah’ın insanlara bir emanetidir. Bu emaneti korumak adına herkes elinden geleni yapmak zorundadır. Eğer araba kullanıyorsanız kendi hayatınızı ve başkalarının hayatını güven içerisinde tutmak için en güvenli sürüşün nasıl yapılacağını bilmeniz ve uygulamanız gerekir.